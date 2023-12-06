Валенсія мінімально здолала Аросу в Кубку Іспанії. Єдиним голом у зустрічі відзначився Роман Яремчук. Дивіться огляд гри на сайті Футбол 24.

Валенсія активніше розпочала поєдинок. Вже на 8 хвилині матчу "кажани" вийшли вперед – точним ударом відзначився Роман Яремчук – українець вдало пробив в дальній кут, не залишивши шансів голкіперу. До завершення першого тайму Ароса мала декілька небезпечних підходів до воріт Валенсії, але забити їм не вдалося.

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Другий тайм розпочався з вбивчого моменту Ароси – воротар Валенсії двічі виручив Яремчука і Ко. Ароса впевненіше провела другу половину гри, але зрівняти рахунок представнику третього дивізіону так і не вдалося. Валенсія крокує в третій раунд Кубка Іспанії.