На 65-й хвилині Дортмунд мав отримати пенальті за очевидний фол Соареса проти Адейємі. Втім, Штегеман проігнорував епізод, а VAR чомусь не порадив піти переглянути повтор. Після матчу Німецький футбольний союз офіційно визнав такі рішення бригади арбітрів помилковими.

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"Я дуже роздратований, почуваюся лайном. Вночі я дуже мало спав, мене самого така робота не влаштовує. Ви прокидаєтесь з поганими відчуттями, тому що злитесь через своє помилкове рішення. Я переглядав цей момент з пенальті на Адейємі... На полі я його не побачив. Як суддя, я маю право вирішувати епізод на полі, не використовуючи без необхідності відеопомічника", – цитує Штегемана Daily Mail.

Якщо Баварія здолає Герту, то Борусія втратить лідерство і кращі шанси на титул саме через помилку арбітрів.

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