Баварія перебуває на завершальній стадії перемовин з Бернлі щодо суми компенсації за наставника Венсана Компані, повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб Чемпіоншипа вимагає від Баварії компенсацію в 20 млн євро за свого тренера

Також зазначається, що бельгієць вже визначився із тренерським штабом, а контракт готовий. Раніше повідомлялось, що Бернлі хоче отримати за достроковий розрив контракту із наставником 20 млн євро. Журналіст Флоріан Плеттенберг додає, що контракт буде підписаний вже на вихідних, а Бернлі отримає за бельгійця від 10 до 15 млн євро.

Нагадаємо, що Бернлі за підсумками сезону 2023/24 вилетів з АПЛ. Баварії подобається підхід Венсана до роботи, до того ж він знає німецьку мову. Раніше боси мюнхенців робили пропозицію очолити команду таким тренерам, як Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Олівер Гласнер. Також керівництво Рекордмейстра намагалося зберегти Томаса Тухеля на посаді головного тренера команди. У всіх цих випадках мюнхенці отримали відмову.

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