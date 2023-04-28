Борусія тиждень тому сенсаційно стала лідером Бундесліги за 5 турів до завершення сезону, випередивши Баварію на 1 пункт. От він – шанс нарешті перервати 10-річну гегемонію Мюнхена в чемпіонаті. Втім, для початку підопічним Терзіча потрібно було обігрувати Бохум – борця за виживання.

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Схоже, Дортмунд десь перегорів ще до стартового свистка. Вже на 5-й хвилині м'яч влетів у їхні ворота – Лосілья з лінії штрафного класно пробив у дальню дев'ятку. На щастя гостей, вони тут же відігралися. Аллє не влучив по м'ячу після прострілу Малена, але Адейємі заніс його у сітку. Обмін голами ще до 10-ї хвилини.

У середині тайму Адейємі міг вивести Дортмунд уперед, але змарнував обидва моменти – точність підвела німецького нападника. Але й Бохум міг забити перед перервою – Борусії пощастило. Перший тайм завершився миром – 1:1. Команда Терзіча могла звинувачувати лише себе. Дортмунд запізно увімкнувся у гру, а кілька хороших моментів реалізувати не зумів.

По перерві моментів стало значно менше. Бохум, в обороні якого грав любитель російських кривавих рублів Ванька Ордець, впевнено тримав нічию. Терзіч кинув у гру Мукоко і Ройса, який днями підписав новий контракт з клубом. І тут же заміна ледь не зіграла – Марко віддав на Мукоко, удар якого парирував Ріманн. Він же врятував Бохум після удару Беллінгема. Мален міг забити гол року ударом скорпіона – повз дальню стійку.

Зрештою, Бохум втримав прийнятні для себе 1:1. Гол Хуммельса на 90-й хвилині скасували через офсайд. Борусії для чемпіонства треба було виграти 5 матчів, але команда Терзіча спіткнулася вже у першому. Баварія у випадку перемоги над Гертою в неділю обійде Дортмунд на 1 бал і поверне собі лідерство. Поки ж "джмелі" відірвалися від мюнхенців на 2 очки.