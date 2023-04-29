Дортмундська Борусія мала повне право скаржитися на роботу арбітрів у матчі проти Бохума (1:1).

"Джмелі" розписали нічию з аутсайдером і тепер ризикують пропустити Баварію вперед у запеклій чемпіонській боротьбі.

Після гри представники Борусії багато говорили про суддівство, зокрема, через момент на 65-й хвилині. Захисник Бохума Данілу Соарес у бездумному підкаті зніс Каріма Адейємі, який перебував у карному майданчику.

¿Esto no era penal para el Dortmund?

Borussia igualó en su visita al Bochum y puede perder la cima de la Bundesliga si el Bayern le gana al Hertha el domingo… pic.twitter.com/zHdpQqZFc3 — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 28, 2023

Польовий арбітр Саша Штегеман проігнорував епізод, але VAR явно мав втрутитись та дати підказку бодай подивитись повтор. Втім, Штегеман до монітора не пішов і наказав продовжити гру, позбавивши Борусію ймовірного пенальті.

"Рефері визначив результат матчу. Чому він сам не подивився момент? На кону так багато... Після гри я пішов у його роздягальню, і ми дуже чітко поговорили. Йому доводилося багато слухати", – лютував спортивний директор Борусії Себастьян Кель.

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