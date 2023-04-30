На 65-й минуте Дортмунд должен был получить пенальти за очевидный фол Соареса против Адейеми. Впрочем, Штегеман проигнорировал эпизод, а VAR почему-то не посоветовал пойти посмотреть повтор. После матча Немецкий футбольный союз официально признал такие решения бригады арбитров ошибочными.

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"Я очень раздражен, чувствую себя дерьмом. Ночью я очень мало спал, меня самого такая работа не устраивает. Вы просыпаетесь с плохими ощущениями, потому что злитесь из-за своего ошибочного решения. Я просматривал этот момент с пенальти на Адейеми... На поле я его не увидел. Как судья, я имею право решать эпизод на поле, не используя без необходимости видеопомощника", – цитирует Штегемана Daily Mail.

Если Бавария одолеет Герту, то Боруссия потеряет лидерство и лучшие шансы на титул именно из-за ошибки арбитров.

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