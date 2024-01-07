"Дуже хороша перемога. Перший тайм мене трохи розчарував. Ми почали так неохайно. У перерві я сказав гравцям, що нам потрібно збільшити енергію та зрівнятися з Престоном. Другий тайм був зовсім іншою грою. Ми домінували, створювали моменти і заслужили перемогу.

Передасист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Престон – 4:0

У першому таймі ми показали відсутність бажання і занадто багато говорили про їх енергію. Вони були краще за нас у цій сфері. Я був дуже розчарований, але після того, як ми підвищили свій рівень, ми почали грати і заслуговували на перемогу. Челсі – молода команда, яку потрібно будувати завдяки результатам, а також гри, щоб отримати впевненість. Буде важко, але ми з нетерпінням чекаємо півфіналу Кубка англійської ліги проти Мідлсбро.

Ми – Челсі, це величезна відповідальність. Звичайно, мені це подобається. Це тиск. Я тренер, який любить перемагати і бути конкурентоспроможним, але водночас ми повинні приділяти час молодим гравцям, щоб вони могли вдосконалюватися і дорослішати. Треба знайти баланс. Це питання часу, тому що у нас є якість. У нас є група та команда, щоб бути кращими.

Немає значення, хто буде нашим наступним суперником в Кубку. Ми сподіваємося, що зіграємо тут, на Стемфорд Брідж, оскільки це буде краще для нас", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, Челсі розгромив Престон у поєдинку Кубка Англії (4:0). Михайло Мудрик здійснив передасист та міг відзначитись ще й гольовою передачею.

Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром