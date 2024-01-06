Челсі розгромив Престон у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії. Вдео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Челсі – Престон – 4:0

Голи: Броя, 58, Тьягу Сілва, 66, Стерлінг, 69, Енцо Фернандес, 88

Перша половина гри пройшла без голів, а от по перерві Челсі повів у рахунку. Мудрик видряпав м'яч у захисника та віддав на Гюсто, який точним навісом знайшов у штрафному Брою. Армандо міг оформити дубль з навісу Мудрика, але нападник пробив вище воріт.

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Українця замінили на 61 хвилині, а вже на 66-й Тьягу Сілва подвоїв перевагу завдяки точній передачі Палмера з кутового. Стерлінг ударом зі штрафного зробив рахунок розгромним, а Енцо Фернандес поставив крапку в зустрічі.