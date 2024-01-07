"Очень хорошая победа. Первый тайм меня немного разочаровал. Мы начали так небрежно. В перерыве я сказал игрокам, что нам нужно увеличить энергию и сравняться с Престоном. Второй тайм был совсем другой игрой. Мы доминировали, создавали моменты и заслужили победу.

Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон – 4:0

В первом тайме мы показали отсутствие желания и слишком много говорили об их энергии. Они были лучше нас в этой сфере. Я был очень разочарован, но после того, как мы повысили свой уровень, мы начали играть и заслуживали победы. Челси – молодая команда, которую нужно строить благодаря результатам, а также игре, чтобы получить уверенность. Будет тяжело, но мы с нетерпением ждем полуфинала Кубка английской лиги против Мидлсбро.

Мы – Челси, это огромная ответственность. Конечно, мне это нравится. Это давление. Я тренер, который любит побеждать и быть конкурентоспособным, но в то же время мы должны уделять время молодым игрокам, чтобы они могли совершенствоваться и взрослеть. Надо найти баланс. Это вопрос времени, потому что у нас есть качество. У нас есть группа и команда, чтобы быть лучшими.

Не имеет значения, кто будет нашим следующим соперником в Кубке. Мы надеемся, что сыграем здесь, на Стэмфорд Бридж, поскольку это будет лучше для нас", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, Челси разгромил Престон в поединке Кубка Англии (4:0). Михаил Мудрик совершил предассист и мог отличиться еще и голевой передачей.

Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром