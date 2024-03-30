Почеттіно назвав головні проблеми Челсі після невдачі з Бернлі
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував нічию з Бернлі (2:2) у 30 турі АПЛ.
"Я дуже розчарований. Ми не продемонстрували стабільності та навичок, необхідних для того, щоб контролювати гру. Ми дозволяли супернику робити за стандартних положень деякі речі, які давали йому можливість повірити в себе.
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Цей результат показує, що нам у багатьох аспектах потрібно додати, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними.
Супернику легко вдавалося дістатися до нашої третини поля. Ми діяли недостатньо агресивно. Нам потрібно додавати.
Не знаю, що було у випадку з вилученням Компані. Думаю, там були і пенальті, і друга жовта картка. Розумію розчарування, але такий футбол.
ВАР скасував гол Дісасі, але ми не збираємося скаржитися. Ми розуміємо це рішення і приймаємо правила.
Наша команда трохи нервує, коли веде 1:0. Тут справа не тільки в тому, щоб працювати, а й у тому, щоб розвиватися в деяких аспектах і краще справлятися з такими ситуаціями", – цитує Почеттіно BBC.
Нагадаємо, що Челсі у більшості не зумів втримати перемогу над Бернлі, двічі виходячи вперед у матчі. У підсумку арбітр зафіксував нічию 2:2.
Наразі "сині" перебувають на 11 місці з 40 балами, а Бернлі розташувався на 19-й сходинці з 18 очками.
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