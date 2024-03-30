"Я дуже розчарований. Ми не продемонстрували стабільності та навичок, необхідних для того, щоб контролювати гру. Ми дозволяли супернику робити за стандартних положень деякі речі, які давали йому можливість повірити в себе.

Вкрадений асист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Бернлі – 2:2

Цей результат показує, що нам у багатьох аспектах потрібно додати, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними.

Супернику легко вдавалося дістатися до нашої третини поля. Ми діяли недостатньо агресивно. Нам потрібно додавати.

Не знаю, що було у випадку з вилученням Компані. Думаю, там були і пенальті, і друга жовта картка. Розумію розчарування, але такий футбол.

ВАР скасував гол Дісасі, але ми не збираємося скаржитися. Ми розуміємо це рішення і приймаємо правила.

Наша команда трохи нервує, коли веде 1:0. Тут справа не тільки в тому, щоб працювати, а й у тому, щоб розвиватися в деяких аспектах і краще справлятися з такими ситуаціями", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Челсі у більшості не зумів втримати перемогу над Бернлі, двічі виходячи вперед у матчі. У підсумку арбітр зафіксував нічию 2:2.

Наразі "сині" перебувають на 11 місці з 40 балами, а Бернлі розташувався на 19-й сходинці з 18 очками.

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