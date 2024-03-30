Челсі не втримав перемогу над Бернлі (2:2) у 30 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик опинився у стартовому складі на матч проти Бернлі. На 20 хвилині українець виконав передачу у штрафний майданчик, а Дісасі переправив м'яч у сітку воріт. Утім, VAR скасував гол, відібравши у Мудрика асист.

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Все ж вінгре Челсі зумів організувати шанс для своєї команди на гол. Михайло заробив пенальті, який вдало виконав Палмер. Ще до перерви Бернлі зрівняв рахунок. У другому таймі "сині" знову вийшли вперед, але втратили свою перевагу незадовго до фінального свистка.

Челсі розташувався на 11 місці з 40 балами. Берлі – 19-й з 18 очками.