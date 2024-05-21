Майбутнє 25-річного уругвайця тривалий час перебуває в невизначеності. За Рональдом Араухо уважно стежить Баварія, але й знайшлися інші охочі, які б підписали захисника Барселони.

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Як повідомляє Diario Sport, наставник Астон Вілли Унаї Емері та спортивний директор Мончі відвідували гру "кулес" проти Валенсії. Представники англійського клубу цікавились майбутнім Араухо. Емері хотів би посилити лінію захисту перед виступали в ЛЧ і вважають, що уругваєць є відповідною кандидатурою.

Астон Вілла не зробила офіційної пропозиції, але не збирається витрачати значну суму грошей. Варто зауважити, що Араухо оцінили у 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, уругваєць виступає за Барселону з 2020 року. Загалом Рональд зіграв за "кулес" у 150 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та п'ять асистів.

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