Український захисник Олександр Зінченко вперше за останні 4 матчі Арсенала з'явився на футбольному полі, вийшовши на заміну у другому таймі. Трапилося це у завершальному 38-му турі АПЛ проти Евертона (2:1). Перемога "канонірів" не дозволила випередити у турнірній таблиці Манчестер Сіті, який вчетверте поспіль оформив чемпіонство, перегравши Вест Хем (3:1).

У складі Борнмута традиційно вийшов Ілля Забарний, який просто з'їв форварда Челсі (1:2) Ніколя Джексона, не дозволивши сенегальцю розгулятися. Михайло Мудрик, як відомо, не міг взяти участі у матчі проти "вишень", але запам'ятався щемливим моментом, коли після фінального свистка підбіг подякувати за проведені роки у складі Челсі Тьягу Сілві – бразилець після завершення сезону повернеться на ,атьківщину, де дограватиме до пенсії у складі Флуміненсе.

Третім українським легіонером, який з’явився на футбольному полі, став Єгор Ярмолюк, який вийшов на останні хвилини дуелі Брентфорда проти Ньюкасла (2:4). Огляд матчів 38-го туру АПЛ дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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