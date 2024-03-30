"Я очень разочарован. Мы не продемонстрировали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя.

Украденный ассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Бернли – 2:2

Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно добавить, если мы хотим быть конкурентоспособными. Сопернику легко удавалось добраться до нашей трети поля. Мы действовали недостаточно агрессивно. Нам нужно прибавлять.

Не знаю, что было в случае с удалением Компани. Думаю, там были и пенальти, и вторая желтая карточка. Понимаю разочарование, но такой футбол. VAR отменил гол Дисаси, но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем это решение и принимаем правила.

Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0. Здесь дело не только в том, чтобы работать, но и в том, чтобы развиваться в некоторых аспектах и лучше справляться с такими ситуациями", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что Челси в большинстве не сумел удержать победу над Бернли, дважды выходя вперед в матче. В итоге арбитр зафиксировал ничью 2:2.

Сейчас "синие" находятся на 11 месте с 40 баллами, а Бернли расположился на 19-й строчке с 18 очками.

АПЛ: Мудрик заработал пенальти и 2 удаления, Челси отпустил аутсайдера, автогол Эвертона принес Забарному победу