Контракт Соареша з Арсеналом добігає кінця, і лондонський клуб не має наміру пропонувати гравцеві його продовжити. Наприкінці червня Седрік стане вільним агентом. Перед своїм відходом він вирішив написати вболівальникам "канонірів" відкритого листа і красиво з ними попрощався.

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"Яка команда! Який клуб! Під "командою" я маю на увазі професійні та людські якості кожного гравця. Дякую вам! Коли я говорю про клуб, я маю на увазі всі відділи, весь персонал, який робить усе можливе, щоб гравцям можна було битися на найвищому рівні.

Також під словом "клуб" я маю на увазі ваше серце, і під цим я маю на увазі вас: фанатів – тих, хто зробив цю подорож такою незабутньою. Я дякую всім уболівальникам. Вони займуть особливе місце в моєму серці!", – написав Соареш у своєму Твіттері.

Седрік прибув до Арсенала в сезоні 2019/20, на той момент на правах оренди у Саутгемптона, а потім перебрався в клуб на постійній основі. У цьому сезоні він провів у складі "канонірів" лише 5 матчів. Нагадаємо, що в 2016 році він виграв чемпіонат Європи у складі збірної Португалії.

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