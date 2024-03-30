Українець вийшов у стартовому складі "синіх" на зустріч проти команди Компані. Михайло Мудрик на 20 хвилині віддавав гольову передачу на Дісасі, утім, гол француза скасували через офсайд.

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Під завершення першого тайму українець отримав передачу на фланзі і протягнув м'яч до штрафного майданчика суперника. Захисник Бернлі Лоренц Ассіньон не встигав за Мудриком і сфолив, притримавши вінгера руками. Арбітр вказав на позначку. За це французу показали другу жовту картку і він залишив свою команду у меншості. Головний тренер Бернлі Венсан Компані за суперечки з суддею побачив перед собою червону картку.

До слова, пробивати пенальті взявся Палмер, який паненкою переправив м'яч у ворота. Після першого тайму рахунок на табло 1:0 на користь Челсі.