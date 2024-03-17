– Уболівальники різко відреагували, коли ви прибрали Мудрика, а не Стерлінга. Ви стурбовані тим, що цей гнів був спрямований на вас?

– Ні. Саме тому я ухвалив таке рішення. Я тут не для того, щоб робити те, чого хочуть люди. А ще я не дурний.

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Ми проаналізували ситуацію і помітили, що Мудрик втомився, у нього починалися судоми. Ми подумали, що, можливо, він не дограє матч, і вирішили першим зняти Мудрика, а потім Рахіма. Це тому, що нам треба бачити картину повністю. Ми професіонали і хочемо перемагати, але, звісно, розуміємо складну ситуацію. Це не означає, що я змирився з цим.

Послухайте, ми будемо підтримувати Михайла, будемо підтримувати Рахіма, всіх гравців у цій широкій команді. Перед вами немає заявки, з якою я мав грати сьогодні. Люди кажуть: "О, це ж команда з широким вибором". А ви бачили імена у нашій заявці? Хлопець з U-18, ще один, ще один, троє U-21. Іноді людей можна заплутати цим ярликом "широка команда", – наводить слова Почеттіно Football London.

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