Лондонці трощили представника Чемпіоншипу до перерви. Кукурелья і Палмер з кількох метрів без проблем замикали зручні простріли партнерів (у Мудрика передасист на другий гол). Рахунок міг бути ще більшим, якби Стерлінг реалізував пенальті.

Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер

Челсі розгубив перевагу за 11 хвилин в дебюті другої половини. Дісасі жахливим пасом назад відправив м'яч у власні ворота, а Мавідіді закрутив під дальню стійку – 2:2. Почеттіно зняв Мудрика на 78-й хвилині, коли лондонці вже були у більшості. Замість українця вийшов Чуквуемека, який у компенсований час скористався тонкою передачею Палмера п'ятою. Мадуеке на 90+8 поставив масну крапку – 4:2.