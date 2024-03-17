– Болельщики резко отреагировали, когда вы убрали Мудрика, а не Стерлинга. Вы обеспокоены тем, что этот гнев был направлен на вас?

– Нет. Именно поэтому я принял такое решение. Я здесь не для того, чтобы делать то, чего хотят люди. А еще я не глупый.

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Мы проанализировали ситуацию и заметили, что Мудрик устал, у него начинались судороги. Мы подумали, что, возможно, он не доиграет матч, и решили первым снять Мудрика, а потом Рахима. Это потому, что нам надо видеть картину полностью. Мы профессионалы и хотим побеждать, но, конечно понимаем сложную ситуацию. Это не значит, что я смирился с этим.

Послушайте, мы будем поддерживать Михаила, будем поддерживать Рахима, всех игроков в этой широкой команде. Перед вами нет заявки, с которой я должен был играть сегодня. Люди говорят: "О, это же команда с широким выбором". А вы видели имена в нашей заявке? Парень из U-18, еще один, еще один, трое U-21. Иногда людей можно запутать этим ярлыком "широкая команда", – приводит слова Почеттино Football London.

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