"Я не хотів підписувати повноцінний контракт з львів'янами, тому що я знаю ставлення Петра Димінського до футболістів. Як він себе веде, як він в дубль відправляє. Тому ми домовилися про оренду на 2 роки. Карпати платили мінімальну зарплату, а Шахтар постійно доплачував. А якщо ми домовляємося про продовження оренди, то Димінський вже повинен платити гроші сам.

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Коли у мене залишався рік контракту з Шахтарем, мені подзвонив Рінат Ахметов і сказав, що клуб зацікавлений у продовженні угоди. Хоч я був і в оренді, але мене все влаштовувало. Солідна контора: все чітко, все виконується. Чому ні? Мені тоді надали квитки на літак, бізнес-клас, в аеропорту зустрів Мерседес S-класу, номер-люкс в готелі "Донбас Палас". Підхід. Я сказав Ахметову свою думку, а про умови контракту вже домовлявся з Сергієм Палкіним. Підписав і полетів.

А Димінському не сподобалося, він хотів, щоб я з ним контракт підписав. Ви розумієте рівень – підписати контракт з Димінським і Ахметовим. У Ріната Леонідовича стовідсоткова гарантія виконання абсолютно чітких правил. До того ж ти захищений за всіма нормами. Ахметов ніколи не давав в образу своїх футболістів.

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А Димінський про це дізнався і почав: "Чому ти так? Я ж тобі контракт пропонував. У нас економічні права". У мене була можливість підписати контракт із Карпатами без відома Шахтаря. Але Ахметов сказав, що я ж знаю підхід Петра Петровича до футболістів. Тому я не хотів ризикувати. А Димінський відправив мене в дубль.

Мені подзвонив Ахметов і сказав, що йому вже набриднув Олександр Ярославський, тому що постійно дзвонить і хоче забрати мене в Металіст. Сказав, що Ярославський дає більшу зарплату, ніж зараз у мене. Сказав йти в Металіст. Але я перед цим дав слово людям, що залишуся в Карпатах.

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Димінський почав наїжджати, що я не повинен був їхати в Донецьк і перепідписувати контракт з Шахтарем. Викликав мене в кабінет і сказав: "Тебе твоє жлобство погубить". Я не витерпів і відповів: "Якби я був жлобом, то зібрав би речі і пішов у Металіст. Там тоді був скажений склад. "Пи**уй на**й у свій Металіст", – відреагував Димінський. Я розвернувся і пішов", – розповів Федецький у програмі Вацко Live.

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