1. Так розпочиналася історія Мундіалів. Уругвай, чемпіонат світу-1930. Останні формальності перед стартом матчу Югославія – Бразилія (2:1).

2. Арсеніо Еріко – легендарний парагваєць із атаки Індепендьєнте 1930-40-х. Він досі залишається найкращим снайпером в історії чемпіонату Аргентини (295 голів).

3. Президент Шарль де Голль вітає футболістів Ліона перед фіналом Кубка Франції-1967 на стадіоні Парк де Пренс.

4. Будівництво Камп Ноу – на фінішній прямій (1956 рік).

5. Амарілдо, уславлений бомбардир Ботафогу (1958-63), звідки переїхав у Кальчо – Мілан, Фіорентина, Рома.

6. Раритетний кадр із ЧС-1930. Матч Аргентина – Франція – 1:0.

7. Мілан у сезоні 1950/51. Ця команда стала чемпіоном Італії, випередивши на одне очко Амброзіану-Інтер і забивши 107 голів у 38 турах.

8. Уболівальники з квитками на матч чвертьфіналу Кубка чемпіонів 1968/69 Аякс – Бенфіка (3:0) у Парижі. Суперникам довелося з'ясовувати стосунки на нейтральному полі, позаяк в Амстердамі перемогу відсвяткувала Бенфіка (3:1), а нідерландці взяли реванш з аналогічним рахунком у Лісабоні.

9. Ранкорн – Олдершот, другий раунд Кубка Англії, 10 грудня 1938 року. Атакує форвард команди господарів (у біло-зеленій футболці).

10. Збірна Франції носить на руках свого форварда Жюста Фонтена – найкращого снайпера ЧС-1958 (13 голів).

11. Джордж Бест зі своєю матір'ю Енн Візерс – робітницею тютюнової фабрики.

12. Збірна США на ЧС-1934 провела лише один матч, зазнавши нищівної поразки від Італії – 1:7.

13. Вік Бакінгем, британський наставник Аякса 50-60-х. Цей тренер любив міцні цигарки та собак, і вважається піонером тотального футболу.

14. Будівельники на одній із легендарних веж-близнюків старого Вемблі. Підготовка до фіналу Кубка Англії-1923.

15. Бразилія-1966: Паулу Боргес, Джалма Діас і Гаррінча із цигаркою.

16. Амедео Каррісо – культовий голкіпер Рівер Плейт 1945-68 років на прізвисько "Тарзан".

17. Легка розминка збірної Бразилії на борту корабля, який прямує до Франції – на ЧС-1938. Там південноамериканці візьмуть бронзові нагороди, а їхній нападник Леонідас стане найкращим снайпером турніру (7 голів).

18. Гравці Манчестер Сіті і Бірмінгема в очікуванні виходу на поле – перед очі 100-тисячної аудиторії Вемблі. Фінал Кубка Англії-1956.

19. Ладіслао Мазуркевіч – голкіпер збірної Уругваю 1960-70-х. По матері – іспанець, по батькові – поляк.

20. А це – Карло Маттрель, воротар Ювентуса, Анкони, Палермо та Кальярі 1950-60-х. За збірну Італії провів 2 матчі, пропустив 3 м'ячі.

21. Кальман Месей, захисник збірної Угорщини, зосереджено читає репортаж про ефектну розправу своєї команди над збірною Бразилії (3:1). Гарячі деньки ЧС-1966.

22. Січень 1956-го. Спекотна атмосфера на белградському стадіоні. Партизан громить Реал (3:0) у чвертьфіналі Кубка чемпіонів.

23. Георгій Аспарухов – легенда Левскі і збірної Болгарії 1960-х. Загинув у ДТП на 29-му році життя. У похороні талановитого форварда взяли участь 550 тисяч болгарів.

24. Гравці клубу Мюнхен 1860 (у синьо-білій формі) щойно стали чемпіонами Німеччини 1965/66. До сьогодні те золото залишається єдиним у скарбниці "левів".

25. Табір збірної Бразилії, яка готується до поїздки на ЧС-1962. Форвард Коутінью смакує чашечкою запашної бразильської кави. Напій мав ефект допінгу – "селесао" вдруге поспіль стали чемпіонами планети.

26. У 60-х Ернст Хаппель був не лише молодим та перспективним тренером клубу Ден Гааг, але й іконою стилю.

27. Наставник Сент-Етьєна Альберт Батто із головною зіркою команди. Малійський форвард Саліф Кейта забив 141 гол у 186 матчах за "зелених", привівши їх до трьох чемпіонських титулів.

28. Валерій Лобановський – головний тренер Дніпра (1969 рік). Саме тут Метр розпочинав тренерську кар'єру, і саме звідси перейшов у київське Динамо наприкінці 1973-го.

29. Маріо Загалло і Пеле. До 1964-го вони виступали пліч-о-пліч за національну збірну Бразилії. Опісля шляхи розійшлися – Маріо розпочав тренерську кар'єру.

30. Прихильниці Дженоа та Сампдорії в очікуванні Дербі делла Латерна.

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