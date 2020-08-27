"Хто для Динамо є більш вигідним на жеребкуванні кваліфікації Ліги чемпіонів? ПАОК, АЗ чи Рапід? Вони приблизно рівні клуби, але, мені здається, що з греками, з ПАОКом буде не дуже просто.

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А з тими командами, у яких більш європейський напрям у футболі, буде трошки легше грати. Адже вони самі грають і дають суперникові грати. Там можна буде очікувати цікавий, гарний футбол. А греки будуть трохи впиратись", – сказав Артем Федецький у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, вже у понеділок, 31-го серпня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда Луческу зіграє з Рапідом, ПАОКом чи АЗ.

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