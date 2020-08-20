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Алієв та Федецький отримали тренерську ліцензію УЄФА

16:54 - Читать на русском
Алієв та Федецький отримали тренерську ліцензію УЄФА
Артем Федецький / фото з відкритих джерел

Колишні гравці збірної України Артем Федецький та Олександр Алієв тепер можуть розпочати тренерську кар'єру в клубі Першої або Другої ліги.

Алієв та Федецький похизувались світлинами з тренерськими ліцензіями категорії А у своєму Instagram.

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Нагадаємо, що разом з Федецьким і Алієвим на тренерських курсах навчалися такі колишні футболісти як Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.

Додамо, що отримання тренерської ліцензії категорії А дає право стати головним тренером у клубі Першої або Другої ліги або асистентом у команді з УПЛ.

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Теги
Олександр Олександр Алієв Україна Україна Артем Артем Федецький
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