Алієв та Федецький отримали тренерську ліцензію УЄФА

Алієв та Федецький похизувались світлинами з тренерськими ліцензіями категорії А у своєму Instagram.
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Нагадаємо, що разом з Федецьким і Алієвим на тренерських курсах навчалися такі колишні футболісти як Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.
Додамо, що отримання тренерської ліцензії категорії А дає право стати головним тренером у клубі Першої або Другої ліги або асистентом у команді з УПЛ.
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