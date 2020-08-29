"Я не можу говорити, що я їх засуджував. Я не суддя і не прокурор, ніхто. У мене була своя думка, вона залишається. Футбол поза політикою – такого немає. Залежить від кожної людини.

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Ракицький, як футболіст і сім'янин – класний пацан. У нього свої мурахи в голові, як і у всіх. Але є деякі вчинки, які я не можу зрозуміти. Що йому не вистачало в Шахтарі? Він заробляв не менше, ніж в Зеніті. Чому він пішов на такий крок – я не можу сказати.

Я проти того, щоб українські футболісти в цей час переходили в чемпіонат Росії, але Ракицькому при зустрічі руку подам. Це його вибір. Можливо, він інакше сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", – поділився Федецький у програмі Вацко Live.

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