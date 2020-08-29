"Я не хотел подписывать полноценный контракт с львовянами, потому что я знаю отношение Петра Дыминского к футболистам. Как он себя ведет, как он в дубль отправляет. Поэтому мы договорились об аренде на 2 года. Карпаты заплатили минимальную зарплату, а Шахтер постоянно доплачивал. А если мы договариваемся о продлении аренды, то Дыминский уже должен платить деньги сам.

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Когда у меня оставался год контракта с Шахтером, мне позвонил Ринат Ахметов и сказал, что клуб заинтересован в продлении соглашения. Хотя я был и в аренде, но меня все устраивало. Солидная контора: все четко, все выполняется. Почему нет? Мне тогда дали билеты на самолет, бизнес-класс, в аэропорту встретил Мерседес S-класса, номер-люкс в отеле "Донбасс Палас". Подход. Я сказал Ахметову свое мнение, а об условиях контракта уже договаривался с Сергеем Палкиным. Подписал и улетел.

А Дыминскому не понравилось, он хотел, чтобы я с ним контракт подписал. Вы понимаете уровень – подписать контракт с Дыминским и Ахметовым. У Рината Леонидовича стопроцентная гарантия выполнения абсолютно четких правил. К тому же ты защищен по всем нормам. Ахметов никогда не давал в обиду своих футболистов.

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А Дыминский об этом узнал и начал: "Почему ты так? Я же тебе контракт предлагал. У нас экономические права". У меня была возможность подписать контракт с Карпатами без ведома Шахтера. Но Ахметов сказал, что я знаю подход Петра Петровича к футболистам. Поэтому я не хотел рисковать. А Дыминский отправил меня в дубль.

Мне позвонил Ахметов и сказал, что ему уже надоел Александр Ярославский, потому что постоянно звонит и хочет забрать меня в Металлист. Сказал, что Ярославский дает большую зарплату, чем сейчас у меня. Сказал идти в Металлист. Но я перед этим дал слово людям, что останусь в Карпатах.

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Дыминский начал наезжать, что я не должен был ехать в Донецк и переподписывать контракт с Шахтером. Вызвал меня в кабинет и сказал: "Тебя твое жлобство погубит". Я не выдержал и ответил: "Если бы я был жлобом, то собрал бы вещи и ушел в Металлист. Там тогда был бешеный состав." Пи**уй на**й в свой Металлист", – отреагировал Дыминский. Я развернулся и ушел", – рассказал Федецкий в программе Вацко Live.

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