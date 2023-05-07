Президент "вершкових" Флорентіно Перес стверджує, що у сезоні 2023/24 Реал гратиме під керівництвом чинного тренера.

На 63-річного італійця, контракт якого з Реалом завершується влітку 2024-го, претендує Бразилія. Тамтешній футбольний союз хоче бачити Карлетто на посаді головного тренера "селесао". Президент Реала після перемоги над Осасуною у фіналі Копа дель Рей (2:1) дав зрозуміти, що найближчим часом цього чекати не варто.

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"Я не хочу більше чути про це. У Карло є контракт із Реалом, і ми щасливі", – цитує Флорентіно Переса Marca.

Нагадаємо, Карло Анчелотті вдруге очолив Реал влітку 2021-го. Італієць виграв із мадридцями вже 10 трофеїв, серед яких – титул чемпіона Іспанії та дві перемоги в Лізі чемпіонів. Незабаром може бути й третя – у півфіналі суперником "вершкових" стане Манчестер Сіті.

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