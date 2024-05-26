Бергамаски хочуть продовжувати співпрацю з 66-річним італійським фахівцем. Чинна угода Джан П'єро Гасперіні закінчується у 2025 році. Керівництво Аталанти вже розпочало перемовини з тренером щодо пролонгації.

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Як повідомляє Маттео Моретто, бергамаски впевнені, що досягнуть домовленості з фахівцем. Єдина перешкода, яка стоїть перед підписанням контракту – термін нової угоди. Гасперіні хоче працювати з командою протягом ще трьох років, а Аталанта пропонує лише рік. Найближчим часом сторони зустрінуться, щоб остаточно вирішити долю тренера.

Нагадаємо, Джан П'єро Гасперіні керує Аталантою з 2016 року. У поточному сезону фахівець виграв з клубом Лігу Європи, перегравши у фіналі Байєр.

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