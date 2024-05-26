"Звісно, ми незадоволені результатом. Але, напевно, на сьогодні ми не готові грати на рівні єврокубків. До цього треба дійти. Команда має бути готовою. Дякуємо хлопцям за добрий, якісний сезон. Ми мали дуже багато футболістів, які почали грати на рівні Прем'єр-ліги.

Голи юних зірок "біло-синіх" у відеоогляді матчу Рух – Динамо – 1:2

Навіть резервний склад Динамо – це хороші та якісні футболісти. Не можна сказати, що у них немає певного рівня і вони значно слабші. Звісно, до таких матчів потрібно було готовим. Потрібно було не програти, але з наших помилок та пропущених м'ячів було видно, що наші хлопці хвилювалися. Потрібно пройти якийсь футбольний шлях та здобути досвід.

Хотілося потрапити до єврокубків, але це знак, що нам потрібно ще більше працювати. Потрібно рухатися далі. Всі наші гравці мають гарні перспективи у майбутньому за хорошої роботи. Не бачу жодної трагедії. Вони провели гарний сезон. Що хотіли змінити в другому таймі? Хотілося додати гостроти, бо ми не грали на нічию та хотіли забити.

Які можливі зміни влітку, щоб боротись за єврокубки? У клубу є стратегія. Це найважливіше. Хлопцям потрібно набратися досвіду. Ми не нікого купуватимемо за великі гроші. Робитимемо ставку на своїх гравців. Робитимемо все, щоб вони розвивалися і будувати команди. На сьогодні усі наші футболісти залишаються. Звісно, ними цікавляться. Нам потрібно посилити деякі позиції, але не думаю, що будуть великі зміни", – наводить слова Пономарьова Динамоманія.

Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян