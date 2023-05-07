Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін поповнив свою колекцію нагород у складі мадридського Реала.

Команда Карло Анчелотті здобула 20-й Копа дель Рей у своїй історії, обігравши Осасуну завдяки дублю Родріго. Андрій Лунін у фіналі не зіграв, але отримав свою медаль переможця. Український воротар у поточному розіграші Кубка провів один поєдинок, а загалом в активі Луніна 12 матчів за Реал у сезоні 2022/23.

Тріумф Мадрида у Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:1

"Велика ніч", – написав 24-річний Лунін в Instagram, додавши світлину з Кубком Іспанії. Компанію кіперу збірної України склали його дружина Анастасія та інші близькі люди.

Раніше Лунін виграв із Реалом Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу. Кубок Короля став для українця вже 6-м трофеєм у складі мадридського гранда.

Нагадаємо, контракт Андрія з Реалом чинний до літа 2024 року. Останнім часом все частіше з'являються чутки, що Лунін може покинути мадридський гранд заради ігрової практики.

Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль