"Космічне завершення історичного сезону. Дякую всім за вашу любов і підтримку протягом цього року. Нехай прибуде з вами Сила", – написав Циганков в Instagram, поділившись світлинами з гри, коли відсвяткував забитий гол з мечем із "Зоряних війн".

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Додамо, що Циганков провів шикарний завершальний матч сезону, оформивши дубль та асист у ворота Гранади. Ще краще зіграв Артем Довбик, в активі якого хет-трик та результативна передача – це дозволить форварду стати головним претендентом на Пічічі.

У поточному сезоні Віктор провів 30 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких відзначився 8 голами та 7 асистами.

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