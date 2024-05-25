"Очевидно, це були важкі дні. Це були нелегкі дні, але я маю чисту совість. Я гордий, щасливий. Я пробув в Барселоні два з половиною роки. Це був нелегкий час. Але я думаю, що ми можемо пишатися виконаною роботою.

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З цього моменту з чистою совістю. Ми віддали все. Ми намагалися бути клубними. Ми зрозуміли речі, які були ускладнені ситуацією в клубі. Але ми виграли два титули, успіхи у важливих матчах... Досвід був вражаючим, навчання величезне. Я пишаюся досвідом. Бути тренером Барси було великою честю та задоволенням.

Президент розповів мені причини, чому він вважає, що клуб потребує зміни напрямку, і я можу це лише поважати. Ми потиснули один одному руки, обнялися, побажали удачі. І відтепер я буду ще одним фанатом.

Керівництво думає, що клуб потребує зміни напрямку. Я маю це прийняти, поважати й бажати всього найкращого. Я все ще був мотивований, схвильований і з незмінним ентузіазмом. Очевидно, змінивши деякі речі. Але цього не могло бути.

Я хотів би повернутися. Чому ні? Мені подобається бути в Барсі та працювати. Я не закриваю двері і сподіваюся, що у нас буде можливість повернутися.

Вдячний президенту, всім спортивним директорам, які в мене були. Я адаптувався до всіх дуже несприятливих обставин, які зараз є в клубі, на жаль. Президент назвав мені свої причини, і я не маю іншого вибору, як погодитися з ними", – цитує наставника "кулес" AS.

Нагадаємо, Барселона вирішила звільнити Хаві після завершення сезону. Наступним тренером "блаугранас" буде Гансі Флік, якого мають представити незабаром.

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