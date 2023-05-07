Карло Анчелотті після останнього матчу з Осасуною в чемпіонаті пожартував з тренером памплонців. Італієць заявив, що наступна їхня зустріч відбудеться в фіналі Кубка Короля – вийшов не жарт, а пророцтво. Підопічні Ягобо Арасате прорвались у свій другий фінал в історії, причому перший відбувся аж 18 років тому.

Реал же не брав цей титул з 2014 року. Саме Кубка Короля не вистачало у мадридській колекції Анчелотті. Якщо "вершкові" виграли б фінал, то Карло взяв усі трофеї з "королівським клубом".

Організація фіналу на стадіоні "Ла Картуха" викликала справжній захват. Шикарні ракурси зі стадіону, панорама нічної Севільї, кадри з гвинтокрила... І море памплонських вболівальників з ефектним модульним шоу на трибунах.

¡¡Los porteros saltan al campo y las aficiones entregadas con los suyos!!



? @SergioHerrera y @thibautcourtois son los primeros en pisar el verde de La Cartuja.#LaCopaMola | #CopaDelRey pic.twitter.com/KlRw6j5FZB — RFEF (@rfef) May 6, 2023

Не обійшлося без легендарного Хоакіна. Саме він виніс Кубок Короля на стадіон – капітан Бетіса насолоджувався останніми годинами у статусі чинного володаря іспанського "вуханя".

Тренери не здивували

Ягобо Арасате виставив усіх найсильніших футболістів. Виключенням став лишень Чімі Авіла, якого притримали у запасі – аргентинець мав невеличке пошкодження. Його вирішили поберегти на другий тайм. Замість нього в атаці з'явився Аймар Орос.

Карло Анчелотті не міг розраховувати на травмованого Менді, а в запасі залишився наш Андрій Лунін. Модріч встиг повернутись з лазарету, але залишився у запасі – його позицію в центрі зайняв Чуамені. На вістрі атаки компанію Бензема й Вінісіусу склав Родріго.

Словом, тренери не здивували зі складами. Їхній стратегічний план на перший тайм теж відповідав очікуванням. Осасуна збиралася атакувати через лонгболи та кроси, а оборонялася в низькому блоці 5-4-1.

Реал же домінував на м'ячі, намагаючись працювати через закидання на Вінісіуса – йому створювали ізоляцію 1-в-1 проти Монкайоли. Забігаючи наперед скажемо, що Жуніор свою дуель виграв вчисту.

Осасуна стартувала катастрофічно, але втрималась у грі

Вже на 2-й хвилині частина вболівальників біля телеекранів відправилась спати, адже Мадрид відкрив рахунок. Вінісіус переграв Монкайолу й увірвався у штрафний, після чого виконав простріл – Бензема пропустив його на Родріго, а той пробив повз Ерреру. 1:0!

Після цього Вінісіус виконав ще кілька хороших вривань у штрафний. Одне із них могло завершитись голом Бензема, але передачу на нього в останню мить накрили. Загалом, матч мав піти за сценарієм, максимально вигідним для "вершкових" – тепер вони могли ризикувати, або ж вичікувати й карати на контратаках.

Втім, стартовий наскок не трансформувався у зливу гольових моментів. Памплонці поступово заспокоїли матч і навіть стали загрожувати воротам Реала. Підопічні Ягобо Арасате провели декілька подач із негострими або невдалими замиканнями.

Найнебезпечніше пройшло вже на 8-й хвилині – високий Будімір перевисів Алабу й пробив головою у дальню дев'ятку. Трохи неточно!

Середина першого тайму – яскрава битва. Осасуна набралася сміливості й створила шалені проблеми Реалу. Мадрид розривав на фланзі Вінісіуса

Після нервового старту зустрічі Осасуна почала діяти значно агресивніше. Закидання уперед наваррці комбінували з агресивною боротьбою за підбирання та дуже сміливим пресингом. "Вершкових" накривали 1-в-1 на всій половині поля, причому четвірка футболістів чинила тиск прямо перед штрафним Реала.

Це створювало мадридцям труднощі на стадії білд-апу, адже суперник тиснув не тільки на захисників, а й на центрхавів. У матчі одразу побільшало втрат, а гра збилася до перехідних фаз. Команди у рівній мірі вигравали боротьбу та нічийні м'ячі, що було неідеально для Осасуни – футбол на зустрічних курсах є стихією Реала.

Втім, саме такий футбол дозволяв Памплоні загострювати гру. Одне із таких загострень мало завершуватись взяттям воріт Куртуа. Жорсткий стик на 26-й хвилині залишився без свистка арбітра, а м'яч відскочив на хід Абде.

Той втік від Алаби й опинився прямо перед голкіпером! Марокканець перекинув Тібо, однак м'яч трішки не докрутився у площину воріт – а Карвахаль від гріха подалі виніс його.

Щоправда, за кілька хвилин до цього Реал мав забивати другий гол. Вінісіус знову пройшов Монкайолу й покотив під удар Родріго, а той скинув у дотик на Каріма – нападник потужно зарядив у лівий нижній, але Еррера виконав сейв!

На 32-й же хвилині Серхіо був безсилим, однак фантастичний постріл Алаби зі стандарту метрів з 30-ти поцілив у поперечину!

Пристрасті по Вінісіусу

Поєдинок був динамічним і яскравим, однак ближче до останньої третини першого тайму гору почали брати емоції. Шикарний Вінісіус раз за разом вступав у конфлікти – а наваррці підливали масла у вогонь, провокуючи бразильця.

Поштовхи, перепалки, руки на голові один одного – Монкайола, Пенья і Ко демонстрували неабияку вигадливість у спробах психологічно розхитати Жуніора. Хоча останній і правда міг їх дістати постійними апеляціями до арбітра. Бійці коштували один одного.

Найбільше пристрасті спалахнули після падіння Вінісіуса у штрафному на 36-й хвилині. Контакт з Монкайолою був, але вінгер Реала теж пірнав. Далі почалася масштабна перепалка, яка переросла у серйозний конфлікт в підтрибунному приміщенні у перерві – дехто навіть писав про бійку.

Осасуна отримала своє щастя

Перший тайм завершився за мінімальної переваги Реала, однак гра мадридців явно пішла шкереберть. Хорошого футболу не було – від нього залишились тільки ривки Вінісіуса та епізодична підтримка з боку Родріго й Бензема. Дуже погано оборонявся Мілітао. Кілька разів непогано увімкнувся Камавінга, але тільки й того.

В цілому, матч звівся до єдиноборств і підбирань. Другий тайм стартував у тому ж руслі. Осасуна продовжувала сміливо пресингувати – і, зрештою, команда була винагороджена за таку гру. На 57-й хвилині підопічні Ягобо Арасате зрівняли рахунок.

Атака памплонців правим флангом завершилась подачею на Будіміра, однак м'яч перелетів через нього. На лівому краю штрафного м'яч підхопив Абде, який виконав простріл. Сферу вибили, але точно на Торро – Лукас стояв у метрах 24-х від воріт. Він і завдав могутнього удару з лету, поціливши точно в лівий нижній кут. 1:1!

Реал показав клас, але було важко. Родріго став героєм

Подальший хід зустрічі не змінювався. Осасуна старалася, але моментів не виникало. Реал також не загострював. До 70-ї хвилини на полі була лишень напруга – а потім стався гол "вершкових". Його провів Родріго.

Взяття воріт виявилось настільки ж тяжким, як і весь матч. Вінісіус прорвався по флангу й подав на лінію воротарського, а Давід Гарсія не зміг нормально вибити м'яч. Кроос підхопив відскок і пробив, але влучив у Арідана. Рикошетом сфера відлетіла на Родріго – і лише тоді м'яч опинився у сітці. 2:1!

️ ¡¡¡GOOOOL DEL REAL MADRID!!! ¡¡¡DE NUEVO @RodrygoGoes!!!



El extremo brasileño recoge un rechace en el área para marcar con un preciso disparo cruzado que evita al guardameta osasunista.



️@realmadrid @Osasuna | 2-1 | 70’ #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/ArrKYuuAMr — RFEF (@rfef) May 6, 2023

22-річний бразилець став першим футболістом Реала за останні 43 роки, якому вдалося оформити дубль в фіналі Кубка Короля. До цього вечора таких футболістів було всього три – серед них Пушкаш і Хуаніто.

Осасуна була близькою до камбеку

Реал після цього провів ще кілька хороших атак, але реальний момент створити вдалося лишень на 90-й хвилині, коли Вінісіус вилетів майже віч-на-віч з голкіпером. В останню мить Жуніор вирішив котити на Бензема, але вийшло невдало – Еррера встиг перехопити сферу.

Осасуна ж мінімум двічі могла зрівнювати рахунок. На 78-й хвилині Карвахаль ледь не зрізав постріл Монкайоли з лінії штрафного у власні ворота, а в компенсований час свіжий Авіла прострілював на лінію воротарського – від замикання в останню мить врятував все той же Карвахаль. Крім того, в одній з атак м'яч перелетів через голову Будіміра.

Осасуна завершила матч в атаці, але врятуватись не змогла. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Карло Анчелотті. Реал вперше за 9 років виграв Кубок Короля – 20-й у своїй колекції!