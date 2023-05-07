Президент "сливочных" Флорентино Перес утверждает, что в сезоне 2023/24 Реал будет играть под руководством действующего тренера.

На 63-летнего итальянца, контракт которого с Реалом истекает летом 2024-го, претендует Бразилия. Тамошний футбольный союз хочет видеть Карлетто в должности главного тренера "селесао". Президент Реала после победы над Осасуной в финале Копа дель Рей (2:1) дал понять, что в ближайшее время ждать этого не стоит.

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"Я не хочу больше слышать об этом. У Карло есть контракт с Реалом, и мы счастливы", – цитирует Флорентино Переса Marca.

Напомним, Карло Анчелотти во второй раз возглавил Реал летом 2021-го. Итальянец выиграл с мадридцами уже 10 трофеев, среди которых – титул чемпиона Испании и две победы в Лиге чемпионов. В скором времени может быть и третья – в полуфинале соперником "сливочных" станет Манчестер Сити.

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