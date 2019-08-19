"Пенсіонер" б'є Барсу, Почеттіно приймає VAR, магія Феліша, 16-річний кат ПСЖ – 9 найзахопливіших моментів вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні, протягом яких провалилися чемпіони Іспанії, Німеччини та Франції.

1. Геніальність "пенсіонера" прибила Барселону. Аріцу Адурісу – 38 років, останній сезон у своїй кар'єрі він розпочав просто неймовірно – переможний гол Барсі (1:0) ударом "ножицями" перед рідними вболівальниками. Фантастика!

Баск забив у 15-му сезоні Ла Ліги поспіль, зрівнявшись за цим показником з Мессі. Лео пропускав гру на Сан Мамесі через травму та спостерігав, як партнери страждають без нього. Зіркові дебютанти Грізманн і де Йонг поки що сповна не проявили свій талант, а Суарес травмувався.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс

2. VAR сміється з Почеттіно. Тоттенхем пропускає вирішальний гол на останніх хвилинах від Манчестер Сіті, перегляд VAR, взяття воріт скасовано! Дежавю! У другому турі АПЛ повторився сценарій чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Тоді "шпори" вибили Сіті з Європи, тепер відстояли героїчну нічию (2:2).

Іронія в тому, що Маурісіо Почеттіно – послідовний критик VAR. Він вважає, що технології негативно впливають на футбол. Точніше вважав. "Ми повинні змиритися з VAR. Я трішки критикував VAR, але тепер потрібно прийняти правила. Тепер це приносить нам користь", – доля таки зламала аргентинського коуча.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко дивом прощається з феноменальним рекордом, дежавю з ЛЧ і неймовірний КДБ

3. 16-річний хлопчина покарав шейхів. Початок другого тайму в матчі Ренн – ПСЖ, рахунок 1:1, юний хавбек Едуарду Камавінга розкішно навішує у штрафний майданчик гостей. Цей пас став результативним і вирішальним у поєдинку з французьким гегемоном. А Камавінга сподобався не одним епізодом.

Eduardo Camavinga Vs PSG



16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9 — BNS Comps (@BnsComps) August 18, 2019

Перемоги над ПСЖ стають традицією для Ренна – спершу в фіналі Кубка Франції, тепер у другому турі Ліги 1. Що важливо, бретонці виграли цілком заслужено. ПСЖ забив єдиний гол після подарунку суперників, завдав лише двох ударів у площину та майже нічого не створив, за винятком кількох напівмоментів Мбаппе. Томасу Тухелю є над чим працювати.

4. Новий Реал? Ні, не бачили. Королівський клуб влітку заплатив за новачків 300 мільйонів євро, але жодного з них не було в стартовому складі на перший тур Прімери. Ба більше, навіть голи у ворота Сельти (1:3) не дали нам жодної нової інформації про команду Зідана. Красномовний епізод – класний результативний удар Тоні Крооса.

У Реалі досі все вирішують старі герої, Реал не змінюється, Васкес знову виходить на заміну та добиває опонента. Навіть Гарет Бейл заслужив помилування від головного тренера: з'явився в старті та створив гол для Бензема (у Каріма гол+пас, а Йовіч у запасі). 300 млн витрачено, а віз і нині там. Щоправда, є об'єктивне пояснення – епідемія травм, зокрема пошкодження визначального у перспективі футболіста Едена Азара.

5. Коли хочеш бути Аліссоном, але скопіював не те. Поки Бекер травмований, ворота Ліверпуля захищає Адріан. У другому турі АПЛ проти Саутгемптона (перемога 1:2) іспанець показав світу темну сторону голкіперів Ліверпуля – "привіз" кумедний гол. Затемнення в голові Міньйоле пам'ятають всі, ляпи Каріуса давно стали мемами, навіть богоподібного Аліссона перемикало проти Ліона, а тепер лиха доля не оминула Адріана.

Від Адріана в ідеалі хочуть бачити виконання функцій Аліссона, однак новачок Ліверпуля відчутно гірше грає ногами. У Суперкубку УЄФА він став героєм команди, взявши останній удар у серії пенальті, що замаскувало загалом посередній виступ 32-річного воротаря. До речі, Адріан взагалі міг і не зіграти проти Саутгемптона – у Стамбулі його травмував вболівальник.

6. Не допомогли ні рекорд, ні дубль Лєвандовскі. У Роберта не буває поганої форми – він завжди у вогні. Вже з першого туру поляк почав стріляти у своєму режимі, забивши у 5-му поспіль матчі-відкритті Бундесліги – унікальне досягнення. Однак Баварії цього забракло, аби обіграти Герту (2:2).

Після матчу були скандали: Санчеш заявив медійникам про бажання покинути клуб через недовіру тренера, а Кімміх у роздягальні розкритикував Ніко Ковача за пізні заміни. На щастя, далі всі перемкнулися на трансфери Коутінью та Кюїзонса.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

7. 126 мільйонів не на вітер – найдорожчий з тінейджерів показав клас. У першому офіційному матчі за Атлетіко (1:0 перемога над Хетафе) Жоау Феліш видав розкішний рейд через півполя, пошив у дурні трьох суперників і заробив пенальті.

Тендітний хлопчина ніби проходить смугу перешкод, думаючи та рухаючись швидше за всіх опонентів, а зупиняють його лише порушенням правил. У вас не виникає аналогій з одною аргентинською зіркою? На жаль, футболісти Хетафе все ж досягли свого та травмували Феліша.

8. Ліон страшенно ефектний – Депай і Ауар у головних ролях. З розгрому Анже (6:0) в мережі найбільше розрекламували останній гол Ліона, коли Мемфіс у чужому штрафному двічі розвернув візаві та викотив ідеальний пас партнеру.

Не менше захоплення викликала гра Уссема Ауара, який забив гол, віддав філігранний асист на Депая та постійно притягував до себе увагу грамотними відкриваннями. 21-річний Уссем чітко дає зрозуміти, що центральна роль у новому Ліоні йому до снаги.

9. Санчо, Пако, Ройс... Вітсель і Хуммельс! Борусія відповіла Баварії на старті чемпіонату знущанням з Аугсбурга (5:1). Можна безкінечно захоплюватися дриблінгом Санчо чи реалізацією Пако, які створили 3 голи, але найгучніших оплесків заслуговують Матс і Аксель. Ви тільки подивіться, що витворив бельгієць у моменті з дебютним м'ячем Брандта.

The assistance of @axelwitsel28 and the definition of @JulianBrandt to finish the victory against Augsburg recorded from the Südtribüne . Spectacular Axel Witsel assistance . ️ pic.twitter.com/5fgKOPW44B — Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) August 18, 2019

А ще був класний прохід з асистом на Санчо, дальні удари та господарювання в центрі поля. Окремої похвали заслуговує Хуммельс. Він з першого поєдинку пригадав трибунам Вестфаленштадіону про свої майстерні діагоналі з глибини. А наприкінці матчу після замін Ройса та Піщека приміряв капітанську пов'язку.

Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікенд