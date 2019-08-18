Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Феліппе Коутінью перейшов з Барселони в Баварію на правах оренди й тим самим врятував керівництво чемпіона Німеччини. Про потенційно великий успіх Мюнхена – в нашому матеріалі.

Фанати Баварії вимагали підписати зірку світового рівня, а лідери команди Лєвандовскі, Нойєр, Кімміх говорили про необхідність підсилення складу. Улі Хьонесс пообіцяв грандіозну трансферну кампанію, і починалося все дуже перспективно: швидка та якісна комплектація оборони, чутки про домовленість з агентом Тімо Вернера, активні торги Лероя Сане.

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Однак час йшов, а в пресі випливали лише провали Баварії. Всі переговорні сили мюнхенці кинули на запрошення Сане, але він довго всім компостував мозок, а в підсумку травмувався. Гідної альтернативи Лерою не підготували (Зієш і Бергвейн не зірки, однак і вони втомилися чекати пропозиції від Баварії та узгодили нові контракти зі своїми клубами). Як наслідок – довелося підписати Перішіча, чия кандидатура в статусі головного літнього трансферу (про Лукаса оголосили ще навесні) точно не задовольнила б ні роздягальню, ні трибуни Альянц-Арени.

І тут для Баварії підвернувся ідеальний варіант. Коутінью не захотів чекати завершення саги з Неймаром і переходити в ПСЖ, як і залишатися в Барселоні, де його кар'єра відверто пішла на спад. Бразилець прийняв пропозицію з Бундесліги. Грандіозний подарунок для Баварії. Принаймні, на папері.

Виглядає так, що "ротен" обламалися з Сане та взяли перше, що погано лежало. Частково так і є, але це не скасовує позитивні моменти.

По-перше, Баварія підписала топ-футболіста, який неодмінно додасть класу. "Ми дуже раді, що в команді з'явився такий гравець. Коутінью – зірка світового рівня. Я щасливий, вся Німеччина може бути щаслива", – захоплюється Ніко Ковач. Коуч має рацію – для нинішньої Бундесліги Коутінью є гравцем екстракласу. Навіть після півтора року регресу в Барселоні.

З Ковачем погоджуються більш-менш всі журналісти та експерти в Німеччині. "В особі Коутінью Баварія підписала прекрасного виконавця, який піднімає рівень всієї Бундесліги", – каже тренер Фортуни Фрідгельм Функель. Експерт Марсель Райф підсумував дискусію на Sport1: "Це королівський трансфер".

Не потрібно лякатися, що Сане так Коутінью різні за стилем – Баварії в першу чергу потрібен був не конкретний гравець під вимоги тренера (Ковача слухають мало), а зірковий виконавець.

По-друге, форма трансферу максимально вигідна для Баварії – оренда на сезон з правом викупу. За неофіційною інформацією, оренда обійдеться рекордмайстеру у 20 мільйонів євро, а наступного літа повноцінний трансфер коштуватиме 100 млн. Якщо двома словами: Мюнхен отримав миттєве суперпідсилення за "копійки", а потенційний провал Коутінью (таких побоювань не уникнути після Барси) застрахований можливістю відмовитися від нього через рік.

Ризики пов'язані не лише з втратою "ліверпульського" блиску Коутінью (до того ж 21 гол і 11 асистів у 76 матчах за Барселону – нормальний показник). Інша причина – тренер. Ніко Ковач за рік роботи в Баварії не показав вміння знаходити підхід до зіркових футболістів, особливо іноземців. Варто відзначити, що хорват працює над своїм авторитетом. Після нічиєї з Гертою Ренату Санчеш публічно заявив про бажання покинути клуб через малу кількість ігрового часу. У відповідь на це Ковач оштрафував хавбека.

По-третє, Коутінью зробить Баварію цікавішою, він більш різносторонній футболіст, ніж Сане. Пріоритетом чемпіона Німеччини було підсилення флангів атаки, однак команда не менше потребувала творчого гравця в центр поля. З відходом Хамеса Баварія втратила джерело креативу в 14-й зоні (перед чужим штрафним) та працювала на ринку в цьому напрямку.

Ковач остаточно перейшов на схему 4-3-3, де немає "десятки". Однак ми не знаємо, що було першопричиною. Можливо, це сталося саме через відсутність класного "десятого" номера. Тепер такий є – Коутінью (нещодавно Феліппе видав хороший Копа Амеріка-2019 на цій позиції).

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Водночас бразилець може закрити фланг атаки, де основними є травматичні Коман і Гнабрі, а також зіграти спарену "вісімку" в 4-3-3. Не забуваємо, як Юрген Клопп в Ліверпулі небезуспішно "садив" Феліппе глибше в центрі поля, а Барселона, плануючи трансфер, розглядала його наступником Іньєсти.

По-четверте, цим трансфером Баварія збила напругу. На провалені переговори наклався поганий старт сезону – заслужена поразка в Суперкубку Німеччини, домашня нічия з Гертою в матчі-відкритті Бундесліги. Невдоволення фанів зростало в геометричній прогресії, а кваліфікація спортивного директора Хасана Саліхаміджича піддавалася сумнівам.

Прихід Коутінью змістив акценти в футбольному середовищі. Вболівальники клубу отримали гучне підтвердження, що Баварія – досі бренд, який приваблює суперзірок. Люди захоплюються успіхом Бундесліги, замість того, щоб обсмоктувати інцидент з Санчешем і випади Кімміха (Йозуа розкритикував тренера в роздягальні за пізні заміни проти Герти).

Без трансферу Коутінью на початку вересня Лєвандовскі легко міг би вийти на пресу та рознести літню роботу клубу, заявивши, що тут немає з ким вигравати Лігу чемпіонів. Натомість у поляка інша риторика: "Коутінью – топ-гравець, ми задоволені. Він здатен робити різницю на полі – вже з першого дня з ним можна показувати рівень".

Короткий підсумок: Баварія отримала класного гравця, зекономила гроші на інші трансфери (наприклад, на зимове придбання Сане), розширила склад на кількох позиціях, застрахувала себе від ризиків, задобрила фанів і лідерів команди.

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