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Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світу

21:26 2183 Читать на русском
Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світу
Манчестер Сіті – Тоттенхем 17 серпня 2019: рахунок і огляд матчу АПЛ

Манчестер Сіті і Тоттенхем зіграли внічию 2:2 у 2-му турі чемпіонату Англії. Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин. Рахунок і звіт матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Команда Зінченка очолює турнірну таблицю після першого туру завдяки виїзній перемозі над Вест Хемом 5:0. Тоттенхем свій матч виграв з великими труднощами. Фіналісти ЛЧ-2019 здобули вольову перемогу над Астон Віллою з дублем Кейна. У минулому сезоні "шпори" вибили чемпіонів Англії у плей-офф ЛЧ. Натомість у Прем'єр-лізі команда Гвардіоли виграла в лондонського клубу 4 останні зустрічі поспіль.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У перші хвилин 20 повне домінування чемпіонів Англії. Стерлінг спочатку втратив 2 моменти після не найкращих ударів з кількох метрів, але третій уже привів до взяття воріт. Де Брюйне вирізав ідеальний крос на дальню стійку, де Рахім головою забив свій 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхем вперше вийшов в атаку і відразу ж... зрівняв. Ламела по центру прийняв пас від Ндомбеле, після чого пробив метрів з 20-и. Едерсон якогось дива вийшов аж за межі воротарського і не зміг парирувати удар, який ішов зовсім не в кут.

Ще один пас магічної ноги КДБ з правого флангу перетворився в асист на 35-й. Де Брюйне цього разу прострілив, Агуеро в дотик замкнув з меж воротарського. Чистий клас, який створює ілюзію дивовижної легкості гри Сіті в нападі. Кевін ще й увірвався у штрафний, обігравшись з Бернарду, але пробив уже дуже невлучно. Справжній капітан створив 5 гольових моментів за тайм, найцінніший гравець першої половини, без тіні сумніву. Та ж зв'язка правого краю організувала чергову цілком голову атаку. Де Брюйне знайшов пасом Гюндогана – німець банально схибив.

Зінченко непогано пробив на 44-й після короткого пасу Стерлінга. Льоріс взяв, але плюс за спробу. Хоча загалом у першому таймі українець пережив не надто приємні моменти. Одна його втрата на чужій половині ледь не привела до контри "шпор", в ще кількох моментах Сашко давав себе пройти ледь не на голову вищому Сіссоко, так потужно той дивиться на фоні опонента. На старті другої половини Зіна знову вистрілив здалеку з рикошетом від Кейна, і Льоріс з величезними труднощами відбив круглого вбік.

Сіті тиснув, втрачав моменти і здавалося, що ось-ось заб'є третій. Але вийшов на заміну Лукас Моура, і тут же герой півфіналу ЛЧ 2018/19 першим же дотиком перевисів у повітрі Вокера. Едерсон знову не при справах – 2:2 явно на користь Тоттенхема, який влучив у ворота саме двічі. Чергова порція ударів "міщан", але то поперечина, то воротар, то захисник в акробатичному стрибку заважають знову вийти вперед. А тим часом 28:3 за ударами на користь команди Гвардіоли за 70 з гаком хвилин.

Тільки-но Пеп зробив останню заміну, Зінченко травмувався. Олександр вступив у жорсткий відбір поблизу чужого штрафного. Українцю дісталося від Сіссоко, і тепер у грі пауза. Лікарі почаклували над ногою вихованця Шахтаря. Зіна підвівся, але відчуває помітний дискомфорт за межами поля. Усе-таки повертається футболіст збірної України, щоб не залишати Ман Сіті в меншості.

Джокер Гвардіоли майже спрацював на 90+2-й. Габріел Жезус скористався скиданням Ляпорта і закрутив у дальній кут. Здавалося, капітулює чемпіон світу-2018 Льоріс утретє, але суддя вдається до послуг VAR, мовляв, підозра на крихітну гру рукою. Арбітри все ж угледіли порушення правил, відтак скасовує гол знаменитий Майкл Олівер, який вилучав Буффона у чвертьфіналі ЛЧ-2018 Реал - Ювентус. Просто неймовірний кінець зустрічі!

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