Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світу

Манчестер Сіті і Тоттенхем зіграли внічию 2:2 у 2-му турі чемпіонату Англії. Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин. Рахунок і звіт матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Команда Зінченка очолює турнірну таблицю після першого туру завдяки виїзній перемозі над Вест Хемом 5:0. Тоттенхем свій матч виграв з великими труднощами. Фіналісти ЛЧ-2019 здобули вольову перемогу над Астон Віллою з дублем Кейна. У минулому сезоні "шпори" вибили чемпіонів Англії у плей-офф ЛЧ. Натомість у Прем'єр-лізі команда Гвардіоли виграла в лондонського клубу 4 останні зустрічі поспіль.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У перші хвилин 20 повне домінування чемпіонів Англії. Стерлінг спочатку втратив 2 моменти після не найкращих ударів з кількох метрів, але третій уже привів до взяття воріт. Де Брюйне вирізав ідеальний крос на дальню стійку, де Рахім головою забив свій 4-й гол в АПЛ 2019/20. Тоттенхем вперше вийшов в атаку і відразу ж... зрівняв. Ламела по центру прийняв пас від Ндомбеле, після чого пробив метрів з 20-и. Едерсон якогось дива вийшов аж за межі воротарського і не зміг парирувати удар, який ішов зовсім не в кут.

Ще один пас магічної ноги КДБ з правого флангу перетворився в асист на 35-й. Де Брюйне цього разу прострілив, Агуеро в дотик замкнув з меж воротарського. Чистий клас, який створює ілюзію дивовижної легкості гри Сіті в нападі. Кевін ще й увірвався у штрафний, обігравшись з Бернарду, але пробив уже дуже невлучно. Справжній капітан створив 5 гольових моментів за тайм, найцінніший гравець першої половини, без тіні сумніву. Та ж зв'язка правого краю організувала чергову цілком голову атаку. Де Брюйне знайшов пасом Гюндогана – німець банально схибив.

Зінченко непогано пробив на 44-й після короткого пасу Стерлінга. Льоріс взяв, але плюс за спробу. Хоча загалом у першому таймі українець пережив не надто приємні моменти. Одна його втрата на чужій половині ледь не привела до контри "шпор", в ще кількох моментах Сашко давав себе пройти ледь не на голову вищому Сіссоко, так потужно той дивиться на фоні опонента. На старті другої половини Зіна знову вистрілив здалеку з рикошетом від Кейна, і Льоріс з величезними труднощами відбив круглого вбік.

Сіті тиснув, втрачав моменти і здавалося, що ось-ось заб'є третій. Але вийшов на заміну Лукас Моура, і тут же герой півфіналу ЛЧ 2018/19 першим же дотиком перевисів у повітрі Вокера. Едерсон знову не при справах – 2:2 явно на користь Тоттенхема, який влучив у ворота саме двічі. Чергова порція ударів "міщан", але то поперечина, то воротар, то захисник в акробатичному стрибку заважають знову вийти вперед. А тим часом 28:3 за ударами на користь команди Гвардіоли за 70 з гаком хвилин.

Тільки-но Пеп зробив останню заміну, Зінченко травмувався. Олександр вступив у жорсткий відбір поблизу чужого штрафного. Українцю дісталося від Сіссоко, і тепер у грі пауза. Лікарі почаклували над ногою вихованця Шахтаря. Зіна підвівся, але відчуває помітний дискомфорт за межами поля. Усе-таки повертається футболіст збірної України, щоб не залишати Ман Сіті в меншості.

Джокер Гвардіоли майже спрацював на 90+2-й. Габріел Жезус скористався скиданням Ляпорта і закрутив у дальній кут. Здавалося, капітулює чемпіон світу-2018 Льоріс утретє, але суддя вдається до послуг VAR, мовляв, підозра на крихітну гру рукою. Арбітри все ж угледіли порушення правил, відтак скасовує гол знаменитий Майкл Олівер, який вилучав Буффона у чвертьфіналі ЛЧ-2018 Реал - Ювентус. Просто неймовірний кінець зустрічі!