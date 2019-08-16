Атлетік завдяки фантастичному голу ветерана Адуріса вирвав перемогу над Барселоною в матчі-відкритті сезону Ла Ліги

Атлетік дотиснув Барселону у матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії, забивши переможний гол на останніх хвилинах (1:0).

Барселона вийшла на матч без травмованого Мессі, але з новачками Грізманном і Де Йонгом. Характерно, що в запасі при цьому залишився Бускетс, а помічниками Френкі в центрі поля стали Аленья та Роберто. Звичною була лише задня лінія, в той час як Атлетік у кадровому плані нічим не здивував.

Вже на старті поєдинку каталонці захопили контроль над м'ячем і заробили кілька кутових, однак перший момент у зустрічі створили баски. На 7-й хвилині Дембеле подарував м'яч супернику на фланзі, після чого Вільямс змістився в центр та вистрілив метрів з 30-ти під ліву стійку – тер Штеген парирував! На 15-й Іньякі взагалі вивалився віч-на-віч з голкіпером під кутом, однак його удар щічкою в дальній кут німець знову витягнув. Барселона не відповідала нічим.

Підопічні Ернесто Вальверде багато тримали м'яч, але загострення з цього контролю було не більше, ніж у Зорі з ЦСКА Софія. Точніше, гостроти з боку гостей взагалі не було, в той час як господарі вели за ударами (3:0, 2 в площину) та обіграшами один-в-один (4:3). Ради цьому каталонці дати не могли, тому на 31-й хвилині стався ще один постріл по їхнім воротах – це Лопес пробив з дистанції по центру в руки тер Штегену.

Втім, вже на 32-й Унаї міг і привезти гол в свої ворота, віддавши необачну передачу назад точно в ноги Суаресу. Луїс вистрілив у дотик з меж штрафного, однак влучив у стійку! Це був перший удар Барселони по воротах – і одразу після нього Луїсіто попросив заміну через пошкодження.

Атлетік спробував скористатися деякою дестабілізацією гостей (вони грали в меншості приблизно чотири хвилини). Це вилилось у прорив Капи на правий край штрафного з передачею під удар Раулю Гарсії на 36-й хвилині (в руки тер Штегену), а також у дальній неточний постріл Лопеса на 39-й. Барса могла ефектно покарати суперника за марнотратство наприкінці першого тайму – це Рафінья, який змінив Суареса, потужно пробив з-за меж штрафного у дальню дев'ятку, але Сімон кінчиками пальців таки перевів м'яч у поперечину!

По перерві Ернесто Вальверде зняв Аленью, випустивши замість нього Ракітіча, а також відправивши на лівий фланг Дембеле. Це одразу подіяло: Барселона повністю залишила Атлетік без м'яча, а на 52-й хвилині могла вийти вперед після проникної передачі Усмана на лівий край штрафного – Рафінья завдав потужного удару, але м'яч внаслідок рикошету від Капи пройшов поруч з ближньою стійкою! Втім, це був єдиний конкретний момент каталонців на старті другого тайму.

Атлетік з великими труднощами, але зумів відвести гру від власних воріт. Більше того: на 50- хвилинах господарям вдалося провести ряд стандартів та моментів, найгострішим з яких став прорив Вільямса на правий край штрафного з ударом під ближню стійку – тер Штеген парирував. У каталонців в цей період можна згадати хіба що дальній постріл Рафіньї на 60-й, коли м'яч полетів на верхні ряди трибун.

Тим же самим відповів Берчіче метрів з 25-ти при виконанні штрафного на 62-й. Поступово матч взагалі збився до позиційної боротьби, однак на 70-й каталонці ледь не перегорнули його хід: Роберто виграв відскок, віддав передачу на Грізманна, а той відкинув сферу під удар Ракітічу – Іван метрів з 12-ти пробив над поперечкою!

В наступні ж 10 хвилин команди не створили нічого, однак на 80-й каталонці знову наблизились до голу – це Рафінья на дриблінгу продрався на край карного майданчика та вистрілив з рикошетом повз ліву стійку.

Ендшпіль поєдинку також не був захоплюючим. Швидкості відверто впали, а моменти зникли. Єдиним небезпечним епізодом з боку каталонців стало замикання подачі з лівого флангу на 84-й хвилині у виконанні Грізманна вище воріт. Гаїска Гарітано після цього зняв з гри форварда Вільямса й випустив 38-річну легенду Адуріса – і це спрацювало! На 89-й хвилині Аріц першим же дотиком замкнув поперечну передачу в штрафний ударом боковими ножицями – 1:0! Геній!

INCREDIBLE BICYCLE GOLAZOOO FROM ARITZ ADURIZ!!! pic.twitter.com/dB0sug2Cni — Damian (@FootballFact101) August 16, 2019

Сан Мамес одразу впав у екстаз, однак у компенсований час Барса ледь не відігралася після навісу на дальню стійку, який замкнув ударом головою Лангле. Унаї Сімон парирував цей постріл, а за кілька хвилин фінальний свисток сповістив про перемогу Атлетіка!

Таким чином, чемпіон Іспанії, слідом за чемпіоном Німеччини, втратив очки у матчі-відкритті нового сезону, а також залишився без Суареса на невизначений термін. Втім, це лише початок турніру.