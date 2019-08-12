Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:1 від Манчестера – яким був євровікенд

Наші легіонери не грають роль першого плану в топ-чемпіонатах та іменитих клубах, але Олександр Зінченко вигідно виділяється серед цієї тенденції. АПЛ стартувала з неочікуваних погромів імені Манчестера. "Футбол 24" про головні події 10-11 серпня в європейському футболі.
Манчестер Сіті вже перевершує Ліверпуль, хоча "червоні" забивають 4 за тайм
АПЛ стартувала ще в п'ятницю. Команда Клоппа багатообіцяюче стартувала, забивши бідолашному новачку 4 голи до перерви. Утім, у другому таймі Норвіч навіть переміг (1:0), хоча й не зміг уникнути розгрому. Трент Александер-Арнольд віддав гольовий пас у 5-му матчі чемпіонату Англії поспіль, чого в Прем'єр-лізі не траплялось 4 роки з моменту феєрії Озіла – таких випадків лише 8 в історії. Салах у 12-й грі відзначився голом та асистом. За останні 3 сезони лише Неймар робив це частіше в топ-лігах (13).
Ман Сіті відповів ще ефектніше. В українській битві Зінченко vs Ярмоленко повний тріумф Олекса. Команда екс-динамівця "скуштувала" 5 сухих м'ячів, а сам Андрій загадково не потрапив у заявку, хоча початково опинився в запасі. VAR вперше в історії АПЛ скасував гол, і це викликало шалені суперечки. Стерлінг отримав віртуальну "перевагу" над суперником, бо випередив його на міліметри... в плечі. Рахім і так оформив хет-трик, вийшовши у лідери бомбардирів.
Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Гвардіоли
Є всі підстави сподіватись, що вінгер збірної Англії, який перейшов до Гвардіоли з Ліверпуля, вперше в кар'єрі забє 20 голів в АПЛ. Ріяд Марез оформив дубль асистів, а Вокер так перелякався приходу 65-мільйонного Канселу, що віддав переможний гольовий пас. Утім, португальця треба остерігатись і Зінченку, який видав черговий добротний матч у захисті та був близький до результативних дій. Олександр виправився за не зовсім впевнену гру проти Салаха в Суперкубку Англії. Рецепт Зіни працює в Прем'єр-лізі феноменально – 23 матчі перетворились у 23 перемоги.
Чому Ярмоленко не потрапив у заявку на матч Вест Хем – Ман Сіті
Після гри, яку "молоти" нещадно програли 0:5, один з фанатів сфотографувався з українським вінгером. Вболівальник Вест Хема запевнив у коментарях, що Ярмоленко, який виходив у кожному з передсезонних спарингів, пояснив свою відсутність травмою. Однак журналіст порталу Football.London Сем Інкерсол провів своє розслідування, в якому назвав причини відсутності Андрія. Насправді, на щастя, про травму чи будь-яке інше занепокоєння не йшлося. Пеллегріні просто обрав 3-х інших півзахисників (Снодграс, Санчес і Форналс). Схожа доля спіткала і лівого захисника Артура Масуаку.
Наразі екс-динамівець програє конкуренцію, адже на його позицію після літніх трансферів є по 2-3 претенденти. Крім того, Вест Хем має намір дуже обережно підпускати українця до гри після важкої травми ахілла, яка забрала в нього 9 місяців. Тому наразі немає жодних гарантій, що Ярмоленко потрапить у заявку на наступний матч проти Брайтона (17-го серпня, хоча конкуренти відверто провалили матч з Манчестер Сіті. Лондонський клуб замикає турнірну таблицю, адже ніхто інший не зганьбився більше. А у другому турі "молотів" приймає Брайтон, який неочікувано розгромив Уотфорд на старті.
Маліновський звикається з роллю запасного – Аталанта програє бій сенсацій
Руслан не може занести собі в актив 2 останні товариські матчі бергамаскі. Маліновський після успішного поєдинку проти Норвіча здав позиції у зустрічі з Лестером. Український півзахисник, якого пробують на різних позиціях у центрі поля, відіграв перший тайм, що завершився нічиєю 0:0, програний його Аталантою 0:2. Італійські оглядачі відзначали, що це був чи не найгірший виступ 18-го номера команди, яка завоювала право виступати в ЛЧ 2019/20 завдяки четвертому місцю в Серії А. Хоча вихованець Шахтаря видав кілька традиційно розкішних пасів і непогано себе проявив у відборі.
Після цього Маліновський відіграв ще менше в Іспанії. Вийшов на останні 20 хвилин матчу з Хетафе за рахунку 1:2 на користь господарів. Руслан міг забити красивим дальнім ударом, але воротар сенсації Прімери 2018/19 виручив, після чого клуб з передмістя Мадрида встановив остаточний рахунок 4:1. La Gazzetta dello Sport вважає, що він буде лише заміною екс-гравця Металіста Гомеса, хоча удари, стандарти і передачі українця – просто бомба.
Швед навіть не гравець ротації, але на його честь складають пісні
Фанати Селтіка дуже хвилювались, що трапилося з українським вінгером після ефектного гола у ворота Німме Калью у кваліфікації ЛЧ. Далі Швед не потрапив у заявку на матч чемпіонату Шотландії, після чого ще й двічі залишився в запасі – у Прем'єр-лізі та наступному раунді єврокубка. Випустіть ви хлопця, який офіційно зіграв лише 21-ну хвилину, але встиг відзначитися.
Фанати Селтіка продовжують вимагати свого улюбленця, але навряд чи вихованець Карпат вийде на дуель з румунським ЧФР Клуж, перша частина якої завершилась нічиєю 1:1 – Ніл Леннон наразі довіряє іншим виконавцям. Не дивно, адже за 2 стартові матчі чинні чемпіони Шотландії встигли наколотити нейовірні 12 голів, не реалізувавши лише 4 удари, які влучили у площину воріт!
Манчестер Юнайтед підсумував вікенд, зганьбивши дебют Лемпарда
МЮ випередив Ліверпуль після першого туру. Хто б сказав, що їм це вдасться в офіційному дебюті Лемпарда як головного тренера Челсі в АПЛ. Поль Погба показав клас двома асистами – він може скільки завгодно хотіти перейти в Реал, але коли чемпіон світу-2018 на полі, суперникам непереливки. Так, за очікуваними голами, Лемпс аж ніяк не заслужив розгрому, але хто реалізовувати моменти буде (модель xG показує розрив максимум в 1-1,5 м'яча)?
Ну, але що ти будеш робити, коли твоя команда щойно пропустила третій, розвела з центра поля, віддала м'яч супернику, і цей височенний француз миттєво зробив ось це. Магічний пас.
Найдорожчий захисник світу Магвайр не дозволив лондонцям забити бодай раз. Найцікавіше, що Челсі перестріляв Манчестер Юнайтед за ударами (18:11 загалом і 7:5 у ворота), більше володів м'ячем, але виявився чи не найбільшим невдахою старту першості.
Так і вийшло, що обидва клуби з одного міста здобули найбільші перемоги в 1-му турі. На двох Манчестер тріумфує над Лондоном 9:1. За честь столиці постояли Арсенал з переможним голом Обамеянга та Тоттенхем, який до 73-ї хвилини програвав. Астон Вілла – шоста в Європі за витратами на літні трансфери 2019-го. Однак, може, це так присутність в її складі Джека Гріліша (19-й матч АПЛ поспіль програв) вплинула, а може, багатомільйонний новачок Ндомбеле і автор дубля Харрі Кейн настільки круті, але "шпори" за 13 хвилин все перевернули.