Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:1 від Манчестера – яким був євровікенд

Наші легіонери не грають роль першого плану в топ-чемпіонатах та іменитих клубах, але Олександр Зінченко вигідно виділяється серед цієї тенденції. АПЛ стартувала з неочікуваних погромів імені Манчестера. "Футбол 24" про головні події 10-11 серпня в європейському футболі.

Манчестер Сіті вже перевершує Ліверпуль, хоча "червоні" забивають 4 за тайм

АПЛ стартувала ще в п'ятницю. Команда Клоппа багатообіцяюче стартувала, забивши бідолашному новачку 4 голи до перерви. Утім, у другому таймі Норвіч навіть переміг (1:0), хоча й не зміг уникнути розгрому. Трент Александер-Арнольд віддав гольовий пас у 5-му матчі чемпіонату Англії поспіль, чого в Прем'єр-лізі не траплялось 4 роки з моменту феєрії Озіла – таких випадків лише 8 в історії. Салах у 12-й грі відзначився голом та асистом. За останні 3 сезони лише Неймар робив це частіше в топ-лігах (13).

Ман Сіті відповів ще ефектніше. В українській битві Зінченко vs Ярмоленко повний тріумф Олекса. Команда екс-динамівця "скуштувала" 5 сухих м'ячів, а сам Андрій загадково не потрапив у заявку, хоча початково опинився в запасі. VAR вперше в історії АПЛ скасував гол, і це викликало шалені суперечки. Стерлінг отримав віртуальну "перевагу" над суперником, бо випередив його на міліметри... в плечі. Рахім і так оформив хет-трик, вийшовши у лідери бомбардирів.

Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Гвардіоли

Є всі підстави сподіватись, що вінгер збірної Англії, який перейшов до Гвардіоли з Ліверпуля, вперше в кар'єрі забє 20 голів в АПЛ. Ріяд Марез оформив дубль асистів, а Вокер так перелякався приходу 65-мільйонного Канселу, що віддав переможний гольовий пас. Утім, португальця треба остерігатись і Зінченку, який видав черговий добротний матч у захисті та був близький до результативних дій. Олександр виправився за не зовсім впевнену гру проти Салаха в Суперкубку Англії. Рецепт Зіни працює в Прем'єр-лізі феноменально – 23 матчі перетворились у 23 перемоги.

Чому Ярмоленко не потрапив у заявку на матч Вест Хем – Ман Сіті

Після гри, яку "молоти" нещадно програли 0:5, один з фанатів сфотографувався з українським вінгером. Вболівальник Вест Хема запевнив у коментарях, що Ярмоленко, який виходив у кожному з передсезонних спарингів, пояснив свою відсутність травмою. Однак журналіст порталу Football.London Сем Інкерсол провів своє розслідування, в якому назвав причини відсутності Андрія. Насправді, на щастя, про травму чи будь-яке інше занепокоєння не йшлося. Пеллегріні просто обрав 3-х інших півзахисників (Снодграс, Санчес і Форналс). Схожа доля спіткала і лівого захисника Артура Масуаку.

Наразі екс-динамівець програє конкуренцію, адже на його позицію після літніх трансферів є по 2-3 претенденти. Крім того, Вест Хем має намір дуже обережно підпускати українця до гри після важкої травми ахілла, яка забрала в нього 9 місяців. Тому наразі немає жодних гарантій, що Ярмоленко потрапить у заявку на наступний матч проти Брайтона (17-го серпня, хоча конкуренти відверто провалили матч з Манчестер Сіті. Лондонський клуб замикає турнірну таблицю, адже ніхто інший не зганьбився більше. А у другому турі "молотів" приймає Брайтон, який неочікувано розгромив Уотфорд на старті.

Маліновський звикається з роллю запасного – Аталанта програє бій сенсацій

Руслан не може занести собі в актив 2 останні товариські матчі бергамаскі. Маліновський після успішного поєдинку проти Норвіча здав позиції у зустрічі з Лестером. Український півзахисник, якого пробують на різних позиціях у центрі поля, відіграв перший тайм, що завершився нічиєю 0:0, програний його Аталантою 0:2. Італійські оглядачі відзначали, що це був чи не найгірший виступ 18-го номера команди, яка завоювала право виступати в ЛЧ 2019/20 завдяки четвертому місцю в Серії А. Хоча вихованець Шахтаря видав кілька традиційно розкішних пасів і непогано себе проявив у відборі.

Після цього Маліновський відіграв ще менше в Іспанії. Вийшов на останні 20 хвилин матчу з Хетафе за рахунку 1:2 на користь господарів. Руслан міг забити красивим дальнім ударом, але воротар сенсації Прімери 2018/19 виручив, після чого клуб з передмістя Мадрида встановив остаточний рахунок 4:1. La Gazzetta dello Sport вважає, що він буде лише заміною екс-гравця Металіста Гомеса, хоча удари, стандарти і передачі українця – просто бомба.

Швед навіть не гравець ротації, але на його честь складають пісні

Фанати Селтіка дуже хвилювались, що трапилося з українським вінгером після ефектного гола у ворота Німме Калью у кваліфікації ЛЧ. Далі Швед не потрапив у заявку на матч чемпіонату Шотландії, після чого ще й двічі залишився в запасі – у Прем'єр-лізі та наступному раунді єврокубка. Випустіть ви хлопця, який офіційно зіграв лише 21-ну хвилину, але встиг відзначитися.

Фанати Селтіка продовжують вимагати свого улюбленця, але навряд чи вихованець Карпат вийде на дуель з румунським ЧФР Клуж, перша частина якої завершилась нічиєю 1:1 – Ніл Леннон наразі довіряє іншим виконавцям. Не дивно, адже за 2 стартові матчі чинні чемпіони Шотландії встигли наколотити нейовірні 12 голів, не реалізувавши лише 4 удари, які влучили у площину воріт!

Maryan Shved song grin my wee m8t @garry_mclaren all rights DM me pic.twitter.com/awW6oWm9b4 — BOXER T (@boxertoye) August 10, 2019 А тим часом вболівальники навіть склали пісню на його честь. "З України він прийшов, щоб грати в зелено-білому. Магічною лівою, стрілятиме без попередження. Ох, він ненавидить нещасних гунів і знає, що ті мертві. Він Мар'ян Швед, Мар'ян Швед". Відзначимо, що "гунами" фанати Селтіка зневажливо називають своїх ворогів з Рейнджерс. Відео стало вірусним у кількох соцмережах. Вболівальники "кельтів" також висловили захват тим, що Швед лайкнув новий шотландський хіт в Інстаграм. From Ukraine he came

To play in green and white

With a magic left foot,

he would shoot on sight.



Oh He hates the Huns

and he knows theyre dead

He's Marian Shved, Marian Shved — Garry Sean Mclaren (@garry_mclaren) August 11, 2019

Манчестер Юнайтед підсумував вікенд, зганьбивши дебют Лемпарда

МЮ випередив Ліверпуль після першого туру. Хто б сказав, що їм це вдасться в офіційному дебюті Лемпарда як головного тренера Челсі в АПЛ. Поль Погба показав клас двома асистами – він може скільки завгодно хотіти перейти в Реал, але коли чемпіон світу-2018 на полі, суперникам непереливки. Так, за очікуваними голами, Лемпс аж ніяк не заслужив розгрому, але хто реалізовувати моменти буде (модель xG показує розрив максимум в 1-1,5 м'яча)?

? @PaulPogba brings the vision and passing.

️ @MarcusRashford brings the composure and finishing.



All we have to do is enjoy #MUFC pic.twitter.com/7liKFljvZa — Manchester United (@ManUtd) August 12, 2019

Ну, але що ти будеш робити, коли твоя команда щойно пропустила третій, розвела з центра поля, віддала м'яч супернику, і цей височенний француз миттєво зробив ось це. Магічний пас.

Scenes at Stretford end yesterday after Tony Martial’s goal before Marcus Rashford slot in Paul Pogba’s masterpiece pass.#MUFC #AtokaSports #MUNCHE

pic.twitter.com/0OHB2BHcvB — atokasports (@atokasports) August 12, 2019

Найдорожчий захисник світу Магвайр не дозволив лондонцям забити бодай раз. Найцікавіше, що Челсі перестріляв Манчестер Юнайтед за ударами (18:11 загалом і 7:5 у ворота), більше володів м'ячем, але виявився чи не найбільшим невдахою старту першості.

On the same weekend where Zinchenko made it 23 wins out of 23 in the league...



Grealish lost his 19th consecutive PL game in a row!



Two new, but very different Premier League records. pic.twitter.com/3QYzSrOpiV — Oddschanger (@Oddschanger) August 11, 2019

Так і вийшло, що обидва клуби з одного міста здобули найбільші перемоги в 1-му турі. На двох Манчестер тріумфує над Лондоном 9:1. За честь столиці постояли Арсенал з переможним голом Обамеянга та Тоттенхем, який до 73-ї хвилини програвав. Астон Вілла – шоста в Європі за витратами на літні трансфери 2019-го. Однак, може, це так присутність в її складі Джека Гріліша (19-й матч АПЛ поспіль програв) вплинула, а може, багатомільйонний новачок Ндомбеле і автор дубля Харрі Кейн настільки круті, але "шпори" за 13 хвилин все перевернули.