Адріан зазнав травми комічним чином – у Ліверпуля може зіграти найстарший дебютант АПЛ у ХХІ столітті

Після Суперкубку УЄФА Ліверпуль втратив ще одного голкіпера. Курйозним чином травми зазнав Адріан.

Юрген Клопп під час прес-конференції повідомив, що Адріан зазнав травми щиколотки після того, як вболівальник вибіг на поле Водафон Арени, послизнувся та вдарив голкіпера.

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"Вболівальник, який вибіг на поле, послизнувся і вдарив Адріана по щиколотці. Вчора вона розпухла. Сьогодні я розмовляв з Адріаном, він сказав, що стало набагато краще. Подивимося", – цитує Клоппа ESPN.

Якщо Адріан не зможе вийти на поле у наступному матчі, за "червоних" дебютує 35-річний Енді Лонерган, який раніше виступав у нижчих дивізіонах. Він стане найстаршим дебютантом АПЛ у ХХІ столітті.

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