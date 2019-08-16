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Адріан зазнав травми комічним чином – у Ліверпуля може зіграти найстарший дебютант АПЛ у ХХІ столітті

14:06 1427 Читать на русском
Адріан зазнав травми комічним чином – у Ліверпуля може зіграти найстарший дебютант АПЛ у ХХІ столітті
Адріан / ФК Ліверпуль

Після Суперкубку УЄФА Ліверпуль втратив ще одного голкіпера. Курйозним чином травми зазнав Адріан.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Юрген Клопп під час прес-конференції повідомив, що Адріан зазнав травми щиколотки після того, як вболівальник вибіг на поле Водафон Арени, послизнувся та вдарив голкіпера.

Злочин і реабілітація Адріана у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі

"Вболівальник, який вибіг на поле, послизнувся і вдарив Адріана по щиколотці. Вчора вона розпухла. Сьогодні я розмовляв з Адріаном, він сказав, що стало набагато краще. Подивимося", – цитує Клоппа ESPN.

Якщо Адріан не зможе вийти на поле у наступному матчі, за "червоних" дебютує 35-річний Енді Лонерган, який раніше виступав у нижчих дивізіонах. Він стане найстаршим дебютантом АПЛ у ХХІ столітті.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Челсі Енді Лонерган Енді Лонерган Адріан Адріан Юрген Клопп Юрген Клопп
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