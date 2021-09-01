Легендарний Пеле також не оминув увагою повернення Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед.

"Немає нічого кращого, ніж підкорити світ і повернутися додому. Завжди будь щасливий, Кріштіану", – написав Пеле у коментарях до світлини Роналду в формі Манчестер Юнайтед у Instagram.

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Зазначимо, що Король футболу є шанувальником таланту Кріштіану та завжди віддавав перевагу португальцю у суперництві з Ліонелем Мессі за статус найкращого футболіста сучасності.

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу Роналду. Кріш має приєднатись до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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