"Хтось каже, що Румунія – слабка команда на Євро, але Румунія виграла свою групу в кваліфікації. Я знаю гравця, якого я намагався отримати в Аль-Айн – це Станчу. Мені дуже подобається цей гравець, але я вважаю, що вся команда Румунії досягла цього успіху завдяки командним діям, тому що це дуже дисциплінована команда, і в неї є як молоді гравці, так і гравці, які можуть вирішити матч.

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Ми дивилися багато ігор збірної Румунії, останні матчі вони грали товариські, але тільки один матч проти Болгарії вони грали основним складом. Тому ми більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та останній матч проти Болгарії.

Як я вже сказав, це дійсно команда, яка розуміє, завдяки чому вони намагаються грати, в них є дуже швидкі гравці, є дуже хороша дисципліна на полі. Завдяки цьому вони і пробилися на Євро-2024", – наводить слова Реброва Tribuna.

Нагадаємо, що збірна України стартує на Євро-2024 в матчі проти Румунії вже завтра, 17 червня. Початок гри о 16:00 за київським часом.

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