Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про завершення трансферу Роналду. Португалець підписав контракт терміном на 2 роки з можливістю продовжити угоду ще на рік.

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Раніше Ювентус розкрив інформацію про суму переходу Кріштіану – туринці отримають 15 млн євро та ще 8 млн бонусів, які мають бути сплачені протягом 5 років.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду до Англії 27 серпня. Кріш має приєднатись до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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