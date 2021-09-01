Легендарный Пеле также не обошел вниманием возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану", – написал Пеле в комментариях к фотографии Роналду в форме Манчестер Юнайтед в Instagram.

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Отметим, что Король футбола является поклонником таланта Криштиану и всегда предпочитал португальца в соперничестве с Лионелем Месси за статус лучшего футболиста современности.

Напомним, вчера, 31 августа, Манчестер Юнайтед объявил о завершении трансфера Роналду. Криш должен присоединиться к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

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