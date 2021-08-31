"Всі, хто мене знає, знають про мою нескінченну любов до Манчестер Юнайтед. Я провів у цьому клубі приголомшливі роки, і шлях, який ми пройшли разом, золотими літерами вписаний в історію цього великого і видатного клубу.

Манчестер Юнайтед офіційно завершив гучний камбек Роналду

Я не можу описати свої почуття, коли бачу, як по всьому світу говорять про моє повернення на Олд Траффорд. Мрія збулася. Після всіх разів, коли я повертався, щоб зіграти проти Манчестер Юнайтед, я завжди відчував любов від уболівальників, навіть будучи суперником. Про це можна тільки мріяти.

Моє перше чемпіонство, перший кубок, перший виклик до збірної, перша Ліга чемпіонів, перший "Золотий бутс" і перший "Золотий м'яч". Все народилося тут, в результаті особливого зв'язку між мною і "червоними дияволами". Історія написана в минулому – і буде написана знову, даю вам слово.

Я тут. Я повернувся туди, де і повинен бути. Давайте зробимо все, щоб повторити. P.S. Сер Алекс, це для тебе", – написав Роналду в своєму Instagram.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду до Англії 27 серпня. Кріш має приєднатись до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба