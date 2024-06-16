"У нас було кілька чудових днів, як в Німеччині, так і в Румунії до цього. Ми знаємо, чого очікувати. Чим ближче до старту, тим вища напруга. Всі це відчувають, не тільки молоді гравці, але ми готові до цього моменту. Це те місце, де ми хочемо бути, де ми заслуговуємо бути.

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Думаю, завтра всі будуть добре відпочивати. Ми чули про румунських уболівальників тут, і я чув, що велика кількість з них прийде на гру. Як я вже казав раніше, все, на що сподіваємося, це зробити вболівальників щасливими наприкінці гри. Ми граємо для них і для нашої країни, і це багато для нас значить".

Я був одним з гравців на Євро-2016. Ми намагалися розповісти нашим товаришам по команді, що означає такий турнір, тому що він не схожий ні на що інше. Але думаю, що всі знають, чого очікувати. Україна – хороша команда, вони показали це в останніх іграх. Усі їхні нападники можуть змінити ситуацію", – цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Румунія зіграє проти України на Євро-2024 завтра, 17 червня. Початок гри о 16:00 за київським часом.

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