Збірна Румунії досить цікаво побудована тактично, не зазнавши жодної поразки у відборі до Євро-2024, зокрема, в матчах проти Швейцарії. У румунів дуже помітне вміння підстрахувати: центрбек Дрегушін любить піти вперед, а його одразу ж прикриває опорник.

Слабкими місцями у Румунії є фланги оборони, тому Мудрик та Циганков можуть стати ключовими гравцями завтрашнього поєдинку. Але румуни досить сильні на флангах атаки, що може стати проблемою для України, яка точно не зможе розраховувати на Миколенка. Зінченко ж має проблеми у грі в захисті та втратив місце в основі Арсенала у минулому сезоні. Зіграти ж проти Румунії краще в 5 захисників. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".