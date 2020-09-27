Літо в Бундеслізі пройшло спокійно. Клуби в умовах коронавірусної кризи не робили різких рухів. Мало трансферів, лише одна тренерська перестановка. Однак зі стартом сезону ситуація змінюється – вже після двох турів полетіли голови. Давід Вагнер звільнений, Ахім Байєрлорцер може піти за ним.

Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дно

Проблеми Шальке та Вагнера ми детально описували на початку літа. Відтоді нічого не змінилося. Команда жахливо завершила попередній сезон, а нинішній розпочала з ганьби на Альянц Арені – 0:8 від Баварії. Суботній поєдинок проти такого ж кризового Вердера (німецька преса охрестила матч El Schrottico – битвою брухту) був великим шансом на зміну настрою, але Шальке безславно влетів Бремену на власному стадіоні. 18-матчева безвиграшна серія та найгірший старт в історії Бундесліги з 1:11.

Кошмарна гра та апатія в очах футболістів. У компенсований час вони забили гол престижу та уникли розгрому, однак матч з Вердером не подарував навіть дещиці позитиву. Ба більше – виник неприємний скандал навколо Озана Кабака. Турецький захисник залишається одним з найкращих у безнадійному Шальке (його сватають в Ліверпуль), однак вчора болото затягнуло і його. Кабак заробив вилучення за два фоли в другому таймі, а мав піти з поля значно раніше – після зіткнення з Людвігом Аугустінссоном він плюнув у суперника. Епізод залишився поза увагою суддів, проте потрапив у трансляцію і викликав хвилю осуду в мережі. Згодом Кабак перепросив за цей вчинок.

Всі все бачили, але не Давід Вагнер. Він відмовився визнати провину свого підопічного і... не подав у відставку. "Я вважаю, що можу допомогти розв'язати проблеми. На тренуваннях все виглядає на порядок краще, ніж у матчах. Гра футболістів на початку другого тайму проти Вердера вселяє оптимізм. Але я знаю, що в нас немає головного аргументу – результатів. Зрештою, я несу відповідальність і розумію цей бізнес. Рішення приймають інші люди", – сказав Вагнер.

Сьогодні Шальке офіційно звільнив головного тренера, який з врахуванням хорошої першої половини минулого чемпіонату набирав у середньому 1,2 очка за матч. Спортивний директор Йохен Шнайдер до останнього відстоював Вагнера в клубі, але вже й у нього не залишилося вибору. Далі матч проти РБ Лейпциг та Рурське дербі – можна ще в жовтні закріпитися на дні турнірної таблиці (як це було з Доменіко Тедеско). Футболістам потрібен емоційний сплеск.

Враховуючи серйозні фінансові труднощі, Шальке навряд чи зараз знайде кращого тренера. Найімовірніші варіанти: Сандро Шварц, Мануель Баум, Александер Цорнігер. У пресі також говорять про улюбленця фанів Марка Вільмотса та Ральфа Рангніка, який за статистикою (графіка вище) залишається найкращим коучем в історії клубу. Екс-бос системи РБ став би справжньою знахідкою для "кнаппен". Він вже дав неоднозначний коментар: "Якби я сказав, що робота в Шальке мене зовсім не цікавить, то збрехав би. Цей клуб назавжди в моєму серці. Ніколи не кажи ніколи". Після відходу з РБ і зірваних переговорів з Міланом Рангнік хотів би повернутися до роботи, однак навряд чи погодиться займатися благодійністю, як Ібішевіч.

До речі, про склад. Боснійський ветеран прогнозовано не став месією. Два креативні лідери знову в лазареті: Суат Сердар травмувався, Амін Харіт підчепив коронавірус. Завершилися оренди, якими латали дірки (Тодібо, Грегоріч, Міранда, Кенні), натомість повернулися з оренд футболісти, які ковтнули свіжого повітря в інших клубах і не хочуть мучитися в Шальке. Ут у Кельні та Ут у Шальке – два різні гравці. Руді у півзахисті Хоффенхайма та Руді на правому фланзі Шальке (в команді немає правого захисника) – також. В Ювентус довелося відпустити трудягу Маккенні, а молодь, яку намагався інтегрувати Вагнер, не прогресує в таких умовах.

Шальке два роки живе в агонії. Катастрофа на всіх рівнях. Удар по іміджу внаслідок скандалу з екс-очільником клубу Клеменсом Тьоннісом, фінансові дірки через неграмотні та ризиковані управлінські рішення, безлад у керівництві, постійні травми найкращих гравців. "Банальної зміни тренера буде мало", – сказав у свіжому коментарі Ральф Рангнік.

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Не Вагнером єдиним. Назріває ще одна швидка відставка. Майнц йде другим ззаду в турнірній таблиці: 2 тури, 0 очок, різниця голів – 2:7. Неприємно, але хіба це настільки жахливо для скромного клубу, особливо враховуючи, що в першому турі довелося грати проти півфіналіста ЛЧ? Звичайно, ні.

Ахім Байєрлорцер очолив Майнц у листопаді минулого року та врятував сезон. "Карнавальники" досить спокійно уникли вильоту та гучно відсвяткували збереження прописки: "8 поспіль чемпіонств? Нудно! 11 сезонів у Бундеслізі? Світовий клас Майнца". А вже після двох поразок на старті нового чемпіонату над головою Байєрлорцера замахнулися мечем.

Річ не в результатах, а у стосунках всередині команди. На тижні трапився неприємний інцидент. У середу футболісти Майнца бойкотували тренування в знак підтримки Адама Салая. Клуб вказав угорському ветерану на двері, пояснивши це бажанням зробити ставку на молодь. Однак команда впевнена, що рішення не спортивне – за інформацією Kicker, причиною був конфлікт між Салаєм і Байєрлорцером. Гравці стали на сторону партнера. А розгром від Штутгарта погіршив ситуацію (один з голів за швабів забив аргентинець з українським корінням Матео Клімовіч).

Спортивний директор Майнца Рувен Шрьодер зізнався, що ситуацію з Салаєм до кінця не розрулили. "Ми все проаналізуємо. Зараз у нас є тренер, але я не можу підтвердити, що Ахім Байєрлорцер залишиться в Майнці наступного тижня", – заявив Шрьодер.

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Третя команда з нулем після двох турів – Кельн. Маркуса Гіздоля поки що ніхто звільняти не планує, проте в клубі велике розчарування. Тиждень тому "козли" на останніх хвилинах віддали перемогу Хоффенхайму, а вчора поступилися новачку Бундесліги Армінії. "Ви кажете, що це невдалий старт, а я кажу, що ми обіс*алися", – не підбирав слів захисник Кельна Рафаель Чіхос.

Розбиратися насправді потрібно не з головним тренером, а з воротарем. Тімо Хорн стільки наварив за два матчі, що вистачить на пів сезону. Ризикованим пасом посприяв першому голу Хоффенхайма та пропустив під рукою по центру воріт третій. Армінії голкіпер дозволив забити просто немислимий м'яч – помилився на виході та не зумів перекрити ближню стійку! А забив йому з гострого кута Йоан Едмундссон – перший фарерський голеодор в історії Бундесліги.

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