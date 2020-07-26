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Ліверпуль поклав око на зірку Шальке – він повинен замінити Ловрена

18:38 - Читать на русском
Ліверпуль поклав око на зірку Шальке – він повинен замінити Ловрена
Озан Кабак (у центрі) / RHR-Foto

Оборонець Шальке з Гельзенкірхена Озан Кабак потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

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Тренерський штаб мерсисайдців бачить Кабака заміною досвідченому Деяну Ловрену, який перебуває за крок від переходу в пітерський Зеніт. Контрактом 20-річного турка з Шальке передбачена клаусула в розмірі 45 млн євро. Щоправда, її дія розпочинається з літа 2021-го. Нині ж "кобальтові" нібито готові продати лідера оборони за 35 млн у євровалюті.

У сезоні 2019/20 Озан Кабак провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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