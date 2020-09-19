Підопічні Фліка у рамках першого туру Бундесліги каменя на камені не лишили від команди з Гельзенкірхена. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У матчі, який відкривав новий сезон чемпіонату Німеччини, Баварія забивала у ворота Шальке голи на будь-який смак. Гості змогли втримати свої ворота сухими лише стартові три хвилини – Гнабрі, Горецка та Лєвандовскі з пенальті ще до перерви зробили рахунок матчу більш ніж переконливим.

Лєвандовскі – перший гравець в історії Бундесліги, який забив у 10 матчах поспіль одному і тому ж супернику

Після відпочинку "ротен" продовжили знущання над безпорадним суперником. Дубль Гнабрі, влучні постріли Мюллєра, Сане і навіть 17-річного Джамала Мусіала змушували "кобальтових" з нетерпінням чекати фінального свистка, аби припинити це побиття.

Баварія зґвалтувала Шальке у матчі-відкритті Бундесліги – Гнабрі оформив хет-трик, Лєвандовскі створив шедевр