Шальке відправив у відставку Вагнера після 18-матчевої безвиграшної серії
Німецький фахівець Давід Вагнер більше не є головним тренером Шальке.
Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту із Давідом Вагнером та його тренерським штабом.
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"Ми всі сподівались, що зможемо разом із Давідом Вагнером змінити ситуацію. На жаль, перші два поєдинки нового сезону не дали необхідних результатів", – йдеться у лаконічному поясненні на сайті.
Справи у Шальке в Бундеслізі дійсно кепські – команда програла Баварії та Вердеру із загальним рахунком 1:11 та є головною невдахою початку чемпіонату. А з врахуванням попереднього сезону безвиграшна серія "кнаппен" складає 18 матчів.
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