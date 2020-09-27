Німецький фахівець Давід Вагнер більше не є головним тренером Шальке.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту із Давідом Вагнером та його тренерським штабом.

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"Ми всі сподівались, що зможемо разом із Давідом Вагнером змінити ситуацію. На жаль, перші два поєдинки нового сезону не дали необхідних результатів", – йдеться у лаконічному поясненні на сайті.

Справи у Шальке в Бундеслізі дійсно кепські – команда програла Баварії та Вердеру із загальним рахунком 1:11 та є головною невдахою початку чемпіонату. А з врахуванням попереднього сезону безвиграшна серія "кнаппен" складає 18 матчів.

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